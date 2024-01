Bianco alle prese con i tre mali del Modena. Difesa perforata, pochi gol, prevedibilità

Ci sono sempre i numeri a supportare una tesi piuttosto che un’altra. Ebbene, l’involuzione è evidente. Due punti nelle ultime cinque (e non si dimentichi facilmente la giornata nerissima di Cremona), la porta di Gagno e Seculin sempre trafitta in maniera consecutiva dallo scorso 24 ottobre e il dato, conosciuto ma pur sempre allarmante, delle 20 marcature in altrettante partite: una media di una a gara e vien da sé che non possa portare a chissà quali frutti. Non serve nemmeno citare Zeman, se segni una sola rete ogni 100 minuti difficilmente porti a casa il bottino pieno considerate quelle incassate. In più, inizia subentrare la più classica delle argomentazioni tattiche. Da diverso tempo a questa parte il Modena risulta prevedibile agli occhi dell’avversario di turno, è molto vero quel che racconta Tremolada dopo il Brescia quando dice che nel girone di ritorno servono sempre soluzioni alternative. In parte, Bianco ci ha provato proponendo per la prima volta dal 1’ la coppia composta da Falcinelli e Strizzolo, possibilità che il campo ha guasi subito bocciato. Poca ampiezza e poca profondità, molto vicini tra loro ma nello stretto il gioco facile ce l’ha l’avversario bravo a fare densità e dunque a difendere facilmente quando i due attaccanti ricevevano palla.

Come se non bastasse, quella famosa soluzione imprevedibile che il Modena ha nel proprio arco è venuta meno e non è una bella notizia. L’infortunio a Duca costringe Bianco a ripensare ad un centrocampo ex novo, pure privo di Palumbo almeno per un paio di gare ancora. Vedremo se i canarini interverranno sul mercato per arginare la ferita, non sembra però all’ordine del giorno un colpo perché il club ha voluto fortemente puntare su Battistella e così farà anche nel prossimo futuro, sapendo che il ragazzo ex Carrarese dovrà ingranare molto presto. Perché gennaio, seppur gelido, si preannuncia molto caldo sul campo. La trasferta di Palermo presentera al Barbera due squadre reduci da momentacci, in Sicilia non si fa altro che parlare della testa di Corini dopo il ko di Cittadella. Poi il Modena ospiterà il Parma al Braglia e ad inizio febbraio andrà a Genova contro la Samp. Tutti scontri diretti. Praticamente un dentro o fuori che non aspetta nessuno. Il Modena ritrovi quanto prima la filosofia che l’aveva giustamente etichettata come outsider ad inizio stagione, ma ora si ponga anche l’obiettivo, chiaro, di meritarsi un posto nei playoff. Altrimenti, anche solo la minima distrazione, può costare la perdita di posizioni in classifica.

Alessandro Troncone