Bianco: "Episodi negativi All’inizio non eravamo noi"

Difficile trovare giustificazioni per il brutto primo tempo del Modena, Paolo Bianco ci prova: "Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara e questo non ce lo possiamo permettere, ma la prima palla gol l’abbiamo avuta noi con Duca. Non l’abbiamo sfruttata e loro con un’azione partita da una rimessa laterale hanno segnato una rete un po’ casuale. Poi abbiamo subito un gol su punizione e la partita ha preso un certo indirizzo. Di questa gara salvo il secondo tempo perché la squadra, nonostante le difficoltà, è rientrata in partita e fino all’ultimo ha cercato il pareggio. Se qualche episodio ci avesse dato ragione avremmo anche potuto ottenerlo. Nel primo tempo non eravamo noi, nel secondo c’è stata una bella reazione e non avevo cambiato dieci giocatori. Abbiamo preso gol subito dopo averne fallito uno e gestire certe emozioni non è facile". Sui pochi tiri nello specchio della porta: "Quando una squadra è in vantaggio di due reti come il Brescia e si chiude in difesa non è facile attaccarla. Però è un dato di fatto che tiriamo poco in porta". Il Modena non vince da cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte, inoltre subisce reti da nove gare. Un quadro preoccupante: "A parte Cremona, dove in cinque tiri verso la nostra porta abbiamo subito quattro reti, nessuno ci ha mai messo sotto. Contro il Brescia non ricordo particolari parate di Gagno, spesso sono gli episodi a condannarci. Dobbiamo però renderci conto dei nostri limiti, so che questa squadra non finirà fra le prime due ma so anche che se la può giocare con tutte. Anche contro il Brescia, pur sbagliando l’approccio, è rimasta in gara fino alla fine".

Dieci angoli battuti e nessuno sfruttato: "Su uno è venuto fuori il rigore, su un altro nel finale Cauz ha sfiorato il gol. I gol me li aspetto da tutti, non solo dagli attaccanti. Me li aspetto dalle conclusioni da fuori, dalle palle inattive, dai centrocampisti e dai difensori, come fanno le altre squadre. In questo campionato c’è un solo giocatore in doppia cifra (Casiraghi del Sudtirol con 12 gol, nda), e questo vuol dire che nelle altre squadre segnano un po’ tutti". Sulle prove dei due nuovi, Corrado e Gliozzi: "Sono entrati in un momento di difficoltà ma hanno fatto vedere di avere le qualità che servono al Modena". Raggiante Rolando Maran, tecnico del Brescia: "Una vittoria meritata, ottenuta in una gara dai due volti. Nel primo tempo è andato tutto come volevamo, come avevamo preparato la partita. Nella ripresa c’è stata la reazione del Modena, che ha messo dentro tanti giocatori offensivi. Questo ci ha costretto a giocare vicino alla nostra area, ma non abbiamo rischiato, il gol lo abbiamo preso su un rigore un po’ fortuito".

Rossano Donnini