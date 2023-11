Bibbiano, il libro scatena polemiche

"Ancora una volta la nostra amministrazione Pd non ha perso occasione per dimostrarsi ideologicamente schierata e mettere il proprio timbro anche a vicende che hanno causato tanta sofferenza alle famiglie ma soprattutto ai minori coinvolti nella vicenda di Bibbiano. Il portale del Comune ha, infatti, promosso la presentazione del libro ‘Bibbiano: dubbi e assurdità’". Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene in merito all’evento che si è svolto giovedì alla libreria La Fenice di Carpi, promosso dall’associazione Venite alla Festa e che ha visto tra i relatori lo psicoterapeuta Claudio Foti (assolto da tutte le accuse). "Chiamare a Carpi a un convegno Foti non ci rende una città migliore. Pubblicizzare un incontro come questo, seppur lecito, sul sito del Comune è una pessima scelta. L’organizzatore è un consigliere comunale del Pd di Modena, camuffato da volontario di un’associazione: tutto quindi assume contorni ideologicamente chiari". "Surreale il tentativo della destra locale di riaprire il dibattito su Bibbiano, a ridosso della campagna elettorale. L’amministrazione non ha promosso nessuna iniziativa di presentazione di un libro sulle vicende di Bibbiano – replica il sindaco Alberto Bellelli –. Lo si poteva facilmente comprendere, visto che non compare da nessuna parte il logo del Comune. Inoltre, nella sezione ‘eventi’ del sito del Comune non sono riportati solo gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune, ma tutti gli eventi pubblici che avvengono in città, dalle feste parrocchiali, a quelle di partito, alle iniziative di associazioni come quella in oggetto, organizzata dall’associazione Venite alla Festa".

Da parte loro, i titolari della libreria La Fenice precisano che "non si è trattato di un convegno ma della presentazione di un libro, senza alcun fine di connotazione politica ma semmai di preoccupazione civile".