Biblioteca e musei promossi a pieni voti. Qualità e servizi sono oltre gli standard

I servizi culturali del comune di Carpi hanno superato a pieni voti la ‘Relazione sullo stato della qualità’ relativa al 2024. Sono stati valutati biblioteca Loria e dei ragazzi, Archivio storico, musei di Palazzo dei Pio, teatro Comunale, InCarpi.

"Gli esiti del rapporto sono molto soddisfacenti - commenta Giuliano Albarani, assessore alla Cultura – in quanto i parametri su cui è costruito il monitoraggio non sono autoreferenziali, ma sono basati sulla normativa regionale e dalle Carte dei servizi, che definiscono il rapporto con l’utenza".

I criteri di valutazione variano a seconda dell’istituto considerato dall’accessibilità al comfort, dalla dotazione alle attività di promozione e didattica, e, sulla base di questi, la Relazione restituisce una fotografia del servizio offerto agli utenti.

La Biblioteca Loria ha superato lo standard per quanto riguarda gli orari di apertura con 60 ore settimanali, contro le 40 richieste per le biblioteche dei Comuni oltre i 10mila abitanti, e per lo spazio a disposizione pari a oltre duemila metri quadrati ai quali si aggiungono i 140 metri quadrati dell’auditorium. Ha una dotazione di oltre 190 mila documenti complessivi tra fondo librario moderno (quasi 139mila documenti), fondo antico e materiali audiovisivi.

Nel 2024 le acquisizioni sono state 4mila, pari a poco più del 62% dello standard richiesto. I prestiti sono stati 81mila, pari all’85,3% dello standard, in aumento rispetto all’anno precedente.

Le iniziative che hanno visto la partecipazione del pubblico sono state 65, mentre gli studenti che hanno partecipato alla didattica per la promozione della lettura sono stati 1.643, provenienti da 64 classi.

Anche i musei di Palazzo dei Pio hanno raggiunto gli standard: aperti 28 ore alla settimana, nel 2024 hanno proposto tre mostre e ospitato 2.254 studenti per le attività didattiche. Standard di qualità rispettati anche per il teatro Comunale (che ha accolto 3.391 studenti nei dieci spettacoli per le scuole raggiungendo "solo" l’80 per cento dello standard di accoglienza perché la richiesta è stata superiore alle previsioni), e per il servizio di accoglienza turistica InCarpi.

"Il rapporto è molto importante per l’amministrazione – conclude Albarani - perché le politiche culturali su un territorio sono fatte di grandi eventi, come i festival che ci attendono da fine agosto e inizio ottobre, ma anche di attenta, profilazione e qualificazione dei servizi".

Maria Silvia Cabri