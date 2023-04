Biblioteca per alunni sul Bibliobus

Prenderà il via la prossima settimana e proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico il “Bibliobus”, nuovo progetto sperimentale di promozione della lettura proposto dal Comune di Formigine. L’iniziativa vuole ribaltare la modalità classica di fruizione della biblioteca, che normalmente prevede l’accesso da parte degli utenti al luogo fisico. In questo caso, al contrario, sarà la biblioteca a “spostarsi”, raggiungendo gli utenti. I destinatari del progetto sono infatti i bambini iscritti alle scuole primarie del territorio che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e che, direttamente sui mezzi di trasporto, potranno prendere in prestito e riconsegnare i libri.