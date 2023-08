Biblioteca Sepulveda, record di accessi in sei mesi

Sarà "aperta per ferie" la biblioteca comunale Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone, che per tutto il mese di agosto e fino al 2 settembre osserverà l’orario estivo, da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30, con le sole chiusure del 14 agosto e di Ferragosto. "Un servizio apprezzato dalla comunità – commentano dal Comune - almeno stando ai numeri straordinari dei primi sei mesi di apertura. Nei 133 giorni di apertura fino al mese di giugno, 13.460 sono stati gli ingressi e 10.367 i prestiti dal patrimonio librario, che conta 37.101 risorse. Già dai primi mesi di apertura un gruppo di 34 volontari ha garantito l’orario continuato dal lunedì al venerdì agli oltre 300 studenti che venivano a studiare in biblioteca, mentre gli incontri organizzati nella sala conferenze hanno contato oltre 1200 presenze". "Un successo – chiosa Stefano Solignani, assessore alla cultura - che ci conferma come i castelnovesi attendessero questa nuova biblioteca, diventata ancora più attrattiva con il Giardino dei Giusti recentemente inaugurato".

m. ped.