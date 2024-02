’Biblioteche per la vita’. Inaugurazione a Finale

Nasce a Finale una delle prime ‘Biblioteche per la vita’ dell’Emilia Romagna, un progetto della Federazione per la vita che abbraccia i Centri per l’aiuto alla vita e i Movimenti per la vita. Saranno biblioteche specializzate nei temi più vicini alla vita nascente, alla famiglia e all’impegno educativo: "I nostri Cav e Movimenti per la vita hanno un patrimonio scritto che eguaglia quello esperienziale – spiega Antonella Diegoli, insegnante finalese, presidente regionale di Federvita –. Sono decine di libri e opuscoli, in grandissima parte frutto del lavoro indefesso di Carlo Casini. Abbiamo ritenuto utile diffondere la conoscenza di queste pubblicazioni, attraverso una rete di biblioteche che via via saranno create in varie località della regione". È stato creato un logo, un libro aperto da cui fioriscono corolle colorate, ciascuna per un àmbito. Il Movimento per la vita e Centro aiuto alla vita ‘Giulia Barbi’ di Finale Emilia è il primo ad inaugurare la sua biblioteca: proprio oggi apre infatti la sezione speciale ‘Educazione-famiglia’ presso la biblioteca ‘Don Ettore Rovatti’ della scuola materna Sacro Cuore. Una volontaria sarà a disposizione dei genitori per illustrare i volumi. Entro qualche mese si aggiungerà la sezione ‘Vita’ nella rinnovata sede del Cav di Finale.

s. m.