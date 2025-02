Bici bianca nel ricordo di Oussama: "In tanti rischiano la vita in strada"

"Un’iniziativa per tutte le persone che quotidianamente mettono a rischio la loro vita spostandosi in bicicletta o a piedi lungo strade spesso pensate esclusivamente per le automobili". Molto sentita la collocazione della ghost-bike (la bici bianca) ieri mattina sulla strada statale via Emilia all’altezza del chilometro 114, per ricordare Haymouda Oussama, il 20enne ucciso una decina di giorni fa mentre andava a lavorare in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo è stato travolto da un automobilista al confine tra Castelfranco e Modena, comuni tra i quali manca ancora un collegamento ciclabile per chi si sposta al lavoro. Il ritrovo era previsto ieri mattina alla Ciclofficina al parco Novi Sad.

"Il collegamento – spiega il vice presidente della Fiab e portavoce di ’Modena30’ Davide Paltrinieri – è previsto, si chiama Ciclovia Emilia, dal piano regionale dal 2014, ma non è stata ancora realizzata. Anche Fiab aveva proposto nel 2021 alla Provincia un percorso attuabile con pochi interventi tra Modena e Castelfranco passando per la diga di sant’Anna. La via Emilia tra Fossalta e Castelfranco è quotidianamente occupata da code di automobili. Tanti e costosi interventi sono stati effettuati per ’fluidificare’ il traffico negli anni, eppure non bastano mai. Crediamo che questo non cambierà se non vengono promosse alternative all’auto privata, come ad esempio le superciclabili".

Questo tratto "è percorso anche da persone come Oussama che non possono permettersi un’automobile, ma anche da altre che quando possono scelgono di percorrerla in bicicletta". Il problema, spiega Paltrinieri, "è che mentre si temporeggia per realizzare le alternative, occorre trovare un modo per arginare le stragi alzando l’attenzione sul comportamento degli automobilisti".

Aiuta il nuovo codice della strada in questo senso? "Abbiamo raccolto le firme sul sito codicedellastrada.it, da un anno cerchiamo di lavorare assieme alle associazioni delle vittime della strada con il ministro Matteo Salvini, ma non è servito a nulla. Le nostre proposte non sono state integrate. Anche l’inasprimento delle pene a cosa serve se si indebolisce la possibilità di fare controlli? Da decenni si punta prevalentemente su campagne contro la droga e l’alcol, ignorando il fattore determinante: la velocità. Oggi il problema non sono tanto l’alcol e la droga, gli incidenti con ciclisti e pedoni avvengono di giorno. Oggi i controlli devono riguardare l’utilizzo del telefonino alla guida e l’eccessiva velocità, e non dovrebbero essere segnalati (un’anomalia tutta italiana)".