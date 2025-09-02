Bici elettrica si incendia, bruciature per un anziano

Brutta avventura ieri mattina in pieno centro storico per un anziano ciclista. L’uomo stava percorrendo via Canalino in sella ad una bici elettrica quando, improvvisamente e inspiegabilmente, il mezzo ha preso fuoco. I passanti hanno udito un’esplosione e avvertito l’odore acre a centinaia di metri di distanza. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno domato le fiamme dopo il primo tempestivo intervento di un esercente. Per l’anziano, invece, tanta paura ma fortunatamente nessuna lesione grave. Quando il ciclista si è reso conto di quanto stava accandendo, infatti, è sceso subito dal mezzo ponendosi in salvo. Sul posto sono comunque intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato l’uomo: a causa dell’esplosione aveva riportato alcune abrasioni al petto – avendo le fiamme attinto la camicia - ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30 del mattino e, a quanto pare, a scoppiare è stata la batteria posta nella parte posteriore della biciletta. Nell’immediatezza dei fatti è appunto intervenuto anche il titolare di un locale che ha iniziato a spegnere le fiamme con un estintore. Ignote le cause che hanno generato l’esplosione della batteria, su cui saranno effettuati successivi accertamenti.

v. r.