Bici recuperata, ladro denunciato

Una bicicletta rubata recuperata e l’autore denunciato all’Autorità giudiziaria. Altro ‘colpo’ degli agenti della Municipale nei confronti dei ‘ladri di biciclette’: la segnalazione è arrivata al comando dal proprietario della bicicletta stessa, rubata in una zona sottoposta a videosorveglianza. Proprio le immagini degli ‘occhi elettronici’ posti a protezione della zona hanno permesso alla Municipale di risalire in tempi rapidi all’autore del furto, che tra l’altro aveva già messo la bicicletta in vendita in rete. "L’intervento della Polizia Locale – ha detto Menani rappresenta un segnale forte nei confronti di chi delinque e di un tipo di reato sempre più frequente".