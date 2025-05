Bici ’salvate’, si cercano i proprietari

Grazie al senso civico e alla prontezza di un cittadino, gli operatori della Polizia locale di Modena hanno potuto sventare il furto di due biciclette elettriche, riuscendo inoltre a fermare e identificare uno dei due uomini che stava tentando il furto. Ora la Polizia locale lancia un appello agli ignari proprietari dei velocipedi, affinché si rechino al Comando di via Galilei per valutare la possibilità di sporgere querela contro l’autore del reato.

Il furto è stato sventato nella giornata di giovedì 22 maggio verso le 13.50 in piazzale San Domenico, quando un passante ha notato due persone armeggiare con una trancia nel tentativo di spezzare la catena che assicurava i velocipedi alla ringhiera del monumento alla Libertà che campeggia nel piazzale. Il passante ha quindi immediatamente allertato la pattuglia in servizio in piazza Roma.

Gli operatori della Polizia locale, accorsi sul posto, hanno evitato il furto in atto (la catena che assicurava i mezzi è stata danneggiata) e si sono messi all’inseguimento dei responsabili che hanno tentato la fuga. Hanno quindi raggiungere e fermato uno dei due; l’uomo, un 45enne, è stato quindi condotto al Comando per l’identificazione e per gli atti di competenza ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria per tentato furto e rifiuto di generalità.

I velocipedi in questione sono due bici elettriche pieghevoli: una di colore nero con sellino del medesimo colore e marca ’NCM’ stampata in blu, al portapacchi posteriore era assicurato un caschetto grigio; l’altra di colore nero con manopole e sellino di colore bordeaux. I mezzi erano assicurati insieme con la stessa grossa catena in piazzale San Domenico.