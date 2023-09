Bicicletta recuperata e riconsegnata a 48 ore dal furto

A nemmeno 48 ore dal furto è stata riconsegnata una bicicletta rubata nei giorni scorsi a una 56enne modenese. Il veicolo è stato recuperato in centro storico dalla Polizia locale grazie anche alla collaborazione di una cittadina che, navigando online, aveva notato una segnalazione della proprietaria sulle ricerche del mezzo. Nel frattempo, un 22enne è stato denunciato per ricettazione. Il furto della bici, una Bianchi da donna del valore di alcune centinaia di euro, era avvenuto il 28 agosto e nella stessa giornata la proprietaria aveva presentato denuncia alle forze dell’ordine; la 56enne, inoltre, aveva segnalato l’accaduto sui social media. Il ’post’, comprensivo di foto della bicicletta, era stato visto anche da un’operatrice della biblioteca comunale Delfini che casualmente sabato 30 ha riconosciuto proprio quella bici in corso Canalgrande. La cittadina, infatti, ha visto un giovane recarsi in biblioteca e lasciare la bicicletta incustodita all’esterno: insospettita dalla condotta, osservando con maggiore attenzione il veicolo si è resa conto che si trattava con tutta probabilità di quello visto online.

La proprietaria, arrivata davanti alla Delfini, ha confermato che si trattava della sua bicicletta, come attestato anche dalla denuncia di furto, e poco più tardi è avvenuta la riconsegna. Per il giovane, un 22enne residente in città, dopo l’accompagnamento al Comando di via Galilei è scattata invece una denuncia.