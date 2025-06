Biciclette nelle vie del centro: "Sono pericolose per i passanti"

"Prendete provvedimenti che riportino ordine nel centro storico di Vignola. I pedoni, quotidianamente, rischiano di essere investiti da chi utilizza le biciclette in modo improprio". Questo, in estrema sintesi, è l’appello che alcuni esercenti della zona e cittadini che frequentano il centro storico rivolgono all’amministrazione comunale e polizia locale in primis.

"Da tempo, ma ancor più in questo periodo – spiega una commerciante – assistiamo quotidianamente a situazioni di potenziale pericolo causate da chi circola in bicicletta lungo via Garibaldi e le vie attigue, guidando in modo pericoloso. Ovvero, facendo cross e altre prove di abilità che certo non si addicono al contesto del luogo, oltre a essere formalmente vietate. Queste manovre mettono spesso a repentaglio l’incolumità dei tanti passanti che si recano in centro per fare acquisti o per visitarlo. Non è insomma un bel biglietto da visita per Vignola. Facciamo dunque appello all’amministrazione e alla polizia locale affinché si attivi una maggiore sorveglianza in questo senso. Non dobbiamo peraltro pensare – conclude la negoziante – che sia un problema legato alla presenza di stranieri. Quelli che vedo io sono adolescenti italiani, decisamente indisciplinati".

L’assessore al Centro storico, Enrico Panini, spiega: "La convivenza non sempre facile tra pedoni e ciclisti nel centro storico è un tema annoso. Come Amministrazione abbiamo adottato una delibera che istituisce, proprio nel cuore del centro storico, un’Apu, area pedonale urbana. Ora si va verso la fase operativa, che partirà dal riordino della segnaletica con l’adozione di una specifica ordinanza. L’obiettivo è valorizzare l’area pedonale urbana, nella quale il Codice della Strada permette, ma con rigide restrizioni, la mobilità alle biciclette. Ai ciclisti è ad esempio vietato transitare sotto i portici, mentre hanno l’obbligo di adeguare la velocità fino a fermarsi e condurre le bici a mano in tutti i momenti di particolare presenza di pedoni o allestimenti per manifestazioni. Se le norme non sono rispettate la Polizia locale, con questo strumento, può comunque già intervenire".

