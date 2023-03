Modena, bidello aggredito al Corni: la polizia a scuola

La polizia interviene all'istituto Corni di Modena per l'ennesima rissa: stavolta è rimasto ferito un bidello

Aggressione al Corni di Modena, la polizia torna per intrusi in classe e spinte all’insegnante: ferito uno studente

Modena, 2 marzo 2023 – Ennesimo caso di violenza questa mattina all’istituto scolastico Corni. Dopo i recenti episodi che hanno creato allarme nell’opinione pubblica, questa mattina un bidello sarebbe stato preso a pugni da alcuni studenti.

Sul posto sono intervenute subito i mezzi della squadra volante, la polizia sta ora ricostruendo l’accaduto. A intervenire anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al bidello ferito.

Di recente la stessa scuola modenese è finita al centro di due fatti di cronaca: un'aggressione ad un professore ed una professoressa sospesa dopo l'apertura di un fascicolo in procura per adescamento di minori.

L'episodio più eclatante risale al 20 gennaio, quando un insegnante è stato aggredito da due studenti che il prof aveva sorpreso a fumare a scuola.

Prima lo hanno deriso, poi lo hanno aggredito verbalmente, con toni così minacciosi e ostili da provocargli un malore. Gli studenti, due ragazzini di una delle classi in cui insegna il professore, lo avrebbero ‘attaccato’ solo perché il docente si era ‘permesso’ di riprenderli. Pare che la discussione sia nata alla richiesta, da parte del professore, del rispetto delle regole.

Alla richiesta di spegnere la sigaretta i due si sono rifiutati di gettare il mozzicone e avrebbero iniziato ad inveire contro il docente con toni sempre più pesanti tanto che l’uomo, ad un certo punto, sarebbe stato colto da malore. Sul posto, infatti, sono stati chiamati i soccorsi e i sanitari del 118, giunti subito sul posto hanno poi trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti.

Pare siano stati convocati sul posto i genitori dei minori coinvolti.

C'è poi il caso, emerso il 25 gennaio scorso, dell'insegnante accusata di adescamento di minore. Al vaglio degli inquirenti ci sono diverse testimonianze e, a quanto pare, anche filmati che ritrarrebbero la docente in comportamenti equivoci.

La donna, ora sospesa, è stata iscritta nel registro degli indagati. Sull’episodio vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti ma pare che sia stata la stessa dirigenza scolastica a denunciare l’accaduto. I minori, infatti, avrebbero segnalato comportamenti ‘particolari’ da parte della docente e subito la scuola, raccolte le testimonianze, avrebbe informato le forze dell’ordine per avviare le verifiche del caso. La polizia, poi, avrebbe dato il via alle indagini, acquisendo – pare – anche un filmato. Quello in cui sarebbero racchiuse le prove dei comportamenti pare a sfondo sessuale della professoressa.

La prof spintonata

L'episodio precedente risale al 25 febbraio, con la polizia chiamata all'istituto a seguito dell’ennesima segnalazione di rissa tra gruppi di studenti. In quel caso pare che tre ragazzini abbiano fatto irruzione all’interno dell’istituto tecnico industriale Corni per poi entrare in una delle aule. La professoressa, intenta a fare lezione, avrebbe invitato i ragazzi a uscire ma gli studenti avrebbero inveito contro l’insegnante per poi spintonarla.

Scorrendo all’indietro il calendario, l’8 febbraio nell’istituto c’è stata una lite tra studenti, scoppiata probabilmente a seguito della rapina di un telefonino. E per l’ennesima volta, si è reso necessario l’intervento della polizia. Ancora non sono chiari i contorni della vicenda: alcuni studenti si sarebbero affrontati fisicamente dopo che uno di questi sarebbe stato rapinato del cellulare.