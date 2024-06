Big e talenti, la ricetta di ’Quarantenna1 Festival’

Sette ospiti, tre palchi, una domenica all’insegna della musica: grande successo per "Quarantenna1 Festival", manifestazione organizzata da Radio Antenna Uno giunta quest’anno alla settima edizione. Finanziata dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con il comitato Fiorano in Festa e numerosi altri sponsor, essa va ad inserirsi nella kermesse Sempre Maggio Fioranese, celebrando il quarantasettesimo anniversario della storica emittente radiofonica rintracciabile sulla frequenza ‘101.3’. Sul Main Stage, in piazza Ciro Menotti, si è esibito anche Bugo, in tournée per sponsorizzare il suo ultimo album "Per fortuna che ci sono io". "Continuiamo con questo entusiasmante evento - commenta Alessio Menichetti, organizzatore del festival e rappresentante di Radio Antenna Uno - sulla scia delle passate edizioni. La differenza con gli anni scorsi è aver scelto di predisporre l’iniziativa su un giorno unico, invece che su due. Il vantaggio che ne consegue è soprattutto di tipo qualitativo, poiché siamo stati in grado di migliorare il livello degli artisti. Oltre a Bugo e alle band arrivate da tutta Italia, meritano una menzione speciale i Pip Carters & The Deads, formazione attiva da diversi anni sul territorio, e i Cloud Canyons, progetto nato nel 2023 da membri che suonavano nei Julie’s Haircut. Ci tengo, inoltre, a ringraziare - aggiunge Menichetti - il comitato Fiorano in Festa, nella persona di Sergio Romagnoli, e l’amministrazione uscente. Francesco Tosi e Morena Silingardi hanno dato un contributo fondamentale, sin dall’inizio, alla buona riuscita della manifestazione".

Gabriele Arcuri