Bigica deve battere la Viola per rimanere nei playoff

Si ferma ad un passo dal sogno-scudetto, e si arrende solo ai supplementari, la Primavera del Sassuolo, battuta 3-1 dal Milan al termine della gara che valeva tutto, giocatasi ieri al Viola Park. Il Sassuolo la sua l’ha detta – ricucendo lo svantaggio iniziale con Girotto, che ha replicato alla rete milanista di Appiah, ma nei supplementari la differenza tra le due squadre si è vista, e le rossonere di Zago hanno preso il largo, sbagliando anche un rigore, parato dalla portiere neroverde Di Nallo a Cesarini all’alba del primo overtime.

Nel secondo, invece, altra musica: il Milan ne ha di più, raddoppia con Mikulica e triplica con Stokic lasciando sullo sfondo un Sassuolo battuto ma non vinto, e capace di tenere testa, fino alla fine, alle più quotate rossonere. "Onore a tutte le contendenti: il Milan era superiore, abbiamo recuperato lo svantaggio iniziale ma nell’overtime è diventato tutto più difficile. Ma la mie ragazze – il commento del tecnico neroverde Davide Balugani – sono state straordinarie, per impegno e dedizione. Ho detto a loro di non piangere: ce l’hanno messa tutta, sono giovani, avranno altre occasioni per rifarsi e una sconfitta di cui andare orgogliosi è comunque un’occasione di crescita. Per tutti". Sassuolo-Milan 1-3 (17’ p.t. Appiah, 31’ s.t. Girotto, 9’ s.t.s. Mikulica, 12’ s.t.s. Stokic)