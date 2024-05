Bigica: "Playoff scudetto, grande risultato. Ora proveremo ad infastidire le grandi"

Le due facce della medaglia, al Mapei Football Center, dove la prima squadra prepara il redde rationem di domenica contro il Cagliari con l’ombra di una retrocessione possibile che le si allunga addosso e la Primavera che si allena per rincorrere altro. Già, perché la squadra di Emiliano Bigica, dopo il primo storico accesso ai playoff scudetto dell’anno scorso, quest’anno ha bissato l’impresa.

Domenica, infatti, i neroverdi giocano a Genova l’ultima gara della regoular season con la certezza di giocarsi poi gli spareggi che valgono lo scudetto, cui accedono le prime sei. Ebbene, il Sassuolo c’è, "e – spiega Emiliano Bigica - ci godiamo questo risultato: raggiungerlo per due volte di seguito è qualcosa di eccezionale". Vero che la squadra era stata allestita non senza ambizioni, altrettanto vero che, ammette Bigica, "sul raggiungerlo con un turno di anticipo avremmo messo la firma tutti a luglio, quando abbiamo cominciato a lavorare per tagliare questo traguardo". Adesso la trasferta di Genova, che il Sassuolo affronta da quinto in classifica poi il Viola Park, teatro della poule scudetto cui i neroverdi, che i neroverdi giocheranno da quinti o sesti. C’è tempo per pensarci, anche se il centro sportivo fiorentino ‘stuzzica’ l’ex viola Bigica ("un teatro bellissimo per le finali, così come lo sono stati a suo tempo il Ricci ed il Mapei Stadium") che con i suoi non vuole smettere di stupire. "Testa al Genoa, adesso, e poi tutto sulla poule scudetto, che vede favorite Inter e Roma, ma ci sono outsider che proveranno, ne sono sicuro, a dare loro fastidio". Tra queste anche il Sassuolo: fin qua, per Bigica, ‘missione compiuta’ ma l’idea è che il bello debba ancora venire.

s. f.