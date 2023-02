Biglietto sul treno? 5 euro in più: proteste

Fioccano le proteste tra diversi utenti dei treni regionali, tra cui la linea Vignola – Bologna, riguardo le nuove disposizioni di Trenitalia Tper per i servizi svolti sulle reti regionali Fer. Non piacciono, in particolare, le modalità di applicazione del sovrapprezzo del biglietto, nel caso un utente non riesca ad acquistarlo a terra perché o la tabaccheria è chiusa o la biglietteria automatica è rotta, se non addirittura assente. A firma di Valerio Giusti, presidente di Crufer (comitato regionale degli utenti ferroviari dell’Emilia Romagna), è quindi partita una missiva di protesta indirizzata all’assessore regionale alla mobilità, a Ferrovie Emilia-Romagna srl e a Trenitalia Tper scarl. "Dal giorno 21 gennaio – scrive tra l’altro il comitato degli utenti – l’applicazione del sovrapprezzo è, o sarebbe stata, estesa alla maggior parte delle stazioni della rete regionale. Se quanto sopra fosse confermato, rileviamo per l’ennesima volta decisioni prese unilateralmente senza il preventivo coinvolgimento di chi (Crufer e associazionicomitati delle singole tratte Fer) tutela e rappresenta l’utenza finale del servizio… Chiediamo, pertanto, che le diverse problematiche sopra esposte, a partire dalla disponibilità dei biglietti, la presenza e funzionalità delle validatrici e l’applicazione ingiustificata del sovrapprezzo in violazione della Carta dei Servizi, siano preventivamente sottoposte a questo comitato in modo che il Crufer possa svolgere le funzioni di osservatorio e consulenza previsti dalle delibere istitutive".

Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione In prima classe per Bologna – Vignola (associazione che aderisce al documento di Crufer) ha puntualizzato inoltre che questo problema del sovrapprezzo colpisce soprattutto i viaggiatori occasionali o le fasce deboli della popolazione, che da nuovo regolamento ora si trovano a pagare 5 euro in più se non riescono a fare il biglietto a terra (l’alternativa è rischiare la multa), mentre "prima c’era molta più tolleranza". Inoltre, "a Vignola l’emettitrice di biglietti è guasta da mesi e fra i due soci gestori nei fatti si realizza un disservizio che a questo punto si scarica sull’utente finale".

Dall’altra parte Trenitalia Tper replica: "Trenitalia Tper, che gestisce il servizio ferroviario, non ha emanato alcuna nuova modalità di applicazione del sovrapprezzo per acquisti a bordo treno, ma ha solamente aggiornato l’elenco delle stazioni dove prima era prevista l’esenzione dal sovrapprezzo e ora non lo è più. Di questo viene data notizia attraverso la diffusione di annunci a bordo treno e l’aggiornamento del sito. Trenitalia Tper, come sempre, è comunque disponibile ad incontrare il Crufer e a discutere, insieme a Regione Emilia Romagna responsabile della tariffazione, le tematiche sollevate nella nota".

Marco Pederzoli