Bignardi (Pd), frase choc: "Polizia locale? Infermieri. Forze dell’ordine i medici". E’ scontro con Mezzetti

E’ botta e risposta sul tema polizia locale, tra Pd e sindaco Mezzetti. Tutto è cominciato da un intervento del consigliere Dem Alberto Bignardi, che, si era capito subito, nei contenuti era già destinato a far discutere. Il tema del consiglio comunale era la sicurezza urbana. Un intervento su cui, dopo le reazione suscitate, ha dovuto rendere qualche chiarimento.

"La polizia locale? – ha detto infatti Bignardi – Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico. La polizia locale è alla dipendenze del sindaco ed è un corpo civile e quindi non ha seguito una scuola come le forze armate - ha aggiunto il consigliere del Pd -. Se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera a togliermi l’appendicite".

Il sindaco Massimo Mezzetti è intervenuto con una sua nota: "La Polizia Locale di Modena è un corpo di uomini e donne che affronta ogni giorno l’ordinario e, sempre di più, lo straordinario legato a una società in profondo cambiamento che diventa frontiera di compiti che vengono ridefiniti. È bene che tutti abbiano questa consapevolezza quando si discute del ruolo dei nostri agenti e di quello che fanno – ha puntualizzato il sindaco con un evidente richiamo a quanto dichiarato dal consigliere Bignardi – Codici rossi, interventi su risse e reati di vario genere, l’importantissimo servizio ‘antibullismo’ che tanto si lega ad una delle questioni più all’attenzione del dibattito pubblico, quella della violenza dei giovani sui loro coetanei, solo per citare alcuni degli aspetti che quotidianamente vengono affrontati. Tutto questo si affianca alla vigilanza sul rispetto delle regole di civile convivenza che danno ordine e vogliono proteggere la nostra comunità, dal codice della strada e l’incidentalità, alla tutela del consumatore, all’uso corretto dello spazio pubblico e tanto altro ancora. È quindi un corpo dinamico che lavora – ha aggiunto Massimo Mezzetti – ovviamente nell’ambito delle proprie competenze, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine come viene stabilito ai tavoli del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al Comandante Sola – ha concluso il primo cittadino – che ha avviato un lavoro di riorganizzazione del corpo per renderlo sempre più efficiente e a tutte e tutti gli operatori che lavorano nel Corpo di Polizia Locale di Modena, ribadisco la mia stima e il mio incoraggiamento per l’importante lavoro che svolgono al servizio della comunità".

Sul tema è intervenuto anche Anvu, Associazione professionale polizia locale d’Italia: "Le parole espresse dal consigliere comunale sono di una gravità inaudita, lesive e mortificanti e pronunciate da chi non conosce assolutamente nulla in materia di competenze della Polizia Locale e neppure di tutto ciò che essa fa ogni giorno a beneficio della sicurezza urbana, caposaldo della sicurezza generale della nostra Nazione. La Polizia Locale – conclude la nota dell’associazione – è professionalità, competenza e servizio alla comunità, respingiamo analogie denigratorie".

In serata, viste le reazioni piccate, Bignardi si è scusato con una lettera aperta: "Scusandomi per una frase sbagliata e infelice che ho utilizzato durante il dibattito in Consiglio Comunale sulla sicurezza, vorrei innanzitutto ribadire il pieno sostegno e la massima fiducia nei confronti della Polizia Locale di Modena. Essa svolge sempre più un ruolo fondamentale al servizio della nostra comunità, sebbene la sicurezza sia in primo luogo un compito che deve assolvere lo Stato con le Forze dell’ordine. La nostra Polizia Locale non si è mai sottratta a fare la propria parte per la sicurezza dei modenesi. Questo, infatti, era il concetto che avrei voluto esternare durante l’ultimo dibattito in Consiglio Comunale: la nostra Polizia Locale sta portando avanti uno sforzo enorme per garantire la pubblica sicurezza e occorre che anche il Governo dia una risposta in termini anzitutto di numero adeguato di agenti presenti sul territorio, affinché la responsabilità non ricada unicamente sulle amministrazioni locali e sulla sua Polizia Locale".

Roberto Grimaldi