Bike park per rilanciare il turismo: "Già inviata la proposta al Comune"

Fino a poche settimane fa era solo un’idea, ma ora c’è sul tavolo una bozza di studio di fattibilità che potrebbe far sorridere e ben sperare tutte le attività che ruotano attorno al turismo primaverile ed estivo delle Piane di Mocogno. Si sta lavorando, infatti, per realizzare il ‘Bike Park del Duca’, un parco dedicato a mtb ed e-bike che potrebbe sorgere nella zona boschiva tra la pista del Duca e il monte Cantiere. La rete sentieristica, così pensata, si andrebbe ad estendere su 37 ettari di proprietà privata, su percorsi ricavati il più possibile dalle tracce esistenti; l’obiettivo è mettere a disposizione di tutti le tracce gps e organizzarle in una cartina, apporre un’adeguata segnaletica lungo i percorsi e costruire "almeno un paio" di ponti di legno che attraversino il Rossenna.

Ad inviare la bozza di fattibilità al comune di Lama Mocogno è stato Riccardo Carra, dell’associazione Asd Monte Cantiere: "Da tempo la nostra associazione medita su questo progetto, che immaginiamo ad accesso gratuito e per tutti, famiglie comprese – spiega –; finalmente, due settimane fa abbiamo inviato la bozza al Comune, con la speranza che sposi la nostra idea e possa richiedere l’accesso a fondi messi appositamente a disposizione da parte della Regione e del Ministero del Turismo. Nel momento in cui ci fosse interesse a promuovere il progetto, saremmo pronti a partire immediatamente. Siamo in attesa di una risposta dal Comune".

Nello specifico, la prima bozza di cartina elaborata conta 40 segmenti ed una lunghezza complessiva di circa venti chilometri. L’idea è quella di farne un bike park non ‘meccanizzato’, ovvero senza l’utilizzo degli impianti per la risalita, anche perché la pista del Duca è dotata di ski-lift (non adatto alle biciclette) e l’impianto del Lupo, dal 31 dicembre 2022, è stato ufficialmente dismesso. Ci saranno così sentieri ‘a senso unico’, ovvero dedicati alla salita o alla discesa: "Siamo partiti fin da subito con il concetto di risalita sui pedali, supportato dal fatto che l’utilizzo delle e-bike è in continua crescita – specifica Carra –. Si tratta di una scelta che va anche in una direzione ecosostenibile, visto che non bisogna costruire nessuna nuova infrastruttura e non è necessario utilizzare mezzi a motore per risalire". Interpellato nel merito, il sindaco di Lama Mocogno Gian Battista Pasini fa sapere di aver avuto già modo di leggere la bozza di fattibilità, ma che "servirà un progetto più concreto ed un confronto con il Comune. L’obiettivo è pienamente condivisibile e tutto ciò che viene fatto per valorizzare le Piane ha per noi molta importanza; diamo perciò la massima disponibilità ad avviare un dialogo con l’Asd Monte Cantiere, per entrare nel merito della proposta". Riccardo Pugliese