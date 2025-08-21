Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Bike to work, in cinque anni tagliate 54 tonnellate di Co2
21 ago 2025
REDAZIONE MODENA
Bike to work, in cinque anni tagliate 54 tonnellate di Co2

Continua a crescere a Maranello, sia nelle adesioni sia nei risultati, il progetto ‘Bike To Work’, avviato dall’Amministrazione comunale nell’estate del 2020. A cinque anni dai primi accordi sottoscritti con le aziende, siamo infatti a 373mila chilometri percorsi finora in bicicletta lungo il tragitto casa-lavoro, per un risparmio di circa 54 tonnellate di anidride carbonica. E sono quasi raddoppiati i lavoratori che partecipano volontariamente all’iniziativa: erano 196 due anni fa, oggi sono 326. "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora dal ‘Bike to Work’ – spiega il sindaco Luigi Zironi di Maranello -, che a nostro parere ha ulteriori margini di crescita. Abbiamo sempre creduto molto in questa iniziativa, così come le aziende del territorio, il cui coinvolgimento è stato fondamentale". Sono 27 le aziende, tutte con sede a Maranello, che hanno aderito al progetto: ai dipendenti-ciclisti vanno premi che possono arrivare a 50 euro mensili, complice un incentivo di 20 centesimi a chilometro calcolato da una apposita app che registra le distanze percorse. "La mobilità sostenibile è un tema sul quale stiamo continuando ad investire tanto - spiega Chiara Ferrari, vicesindaco ed Assessore alla Mobilità -, anche grazie alle risorse intercettate dal PNRR, che negli ultimi anni ci hanno consentito di realizzare nuovi percorsi ciclopedonali. Inaugureremo presto anche il tratto di Via Magellano, che collega in sicurezza la rete ciclabile esistente ad un’altra area strategica di Maranello come il Terminal Bus".

s.f.

