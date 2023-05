Bilancio, 100 milioni d’investimenti "Ritocco delle tasse necessario"

"Questa è la fotografia della Carpi che sta cambiando, in linea con il contesto generale". Con tale premessa, il sindaco Alberto Bellelli, insieme a tutta la sua Giunta, ha introdotto la presentazione del bilancio previsionale 20232025 appena approvato, una manovra che muove complessivamente 170 milioni di euro di spesa (58 milioni quella corrente), con notevoli investimenti (99 milioni, 145 nel triennio). Un "bilancio di necessità, ma con lo sguardo lungo, equilibrato e con i piedi per terra", come ha sottolineato Mariella Lugli, assessore al Bilancio. Il tema ‘tasse’ è quello che subito emerge: "E’ la ‘necessità’ – ha spiegato il primo cittadino – che spiega il rialzo di un decimo di percentuale, dallo 0,5 allo 0,6 per cento, dell’aliquota Irpef, ritoccata per la prima volta dal 2007, prevedendo comunque una soglia più alta di non esigibilità passata da 8 a 12 mila euro".

Ciò significa che su 53mila contribuenti ne risulteranno esentati 15mila (il 29%), grazie all’aumento della fascia di reddito esonerata, che sale da 8.000 a 12.000 euro annui.

Per quanto riguarda le aliquote Imu, il rialzo è differenziato secondo le tipologie di immobili, che vede l’ordinaria invariata all’1% con equiparazione per gli sfitti, mentre viene ritoccata da 0,86 a 0,9% l’aliquota per immobili di categoria D a utilizzo diretto e indiretto da parte della proprietà. Queste voci a parte, il bilancio presentato si attesta sui 170 milioni di euro, "cifra senza precedenti", dei quali cento di investimenti.

Un bilancio tecnicamente su tre annualità, con il grosso degli investimenti previsto appunto per l’anno in corso: 99,1 milioni (quasi il doppio del 2022), mentre saranno 31 nel 2024 e 15 nel 2025. Le spese correnti 2023 ammontano invece a 58 milioni. Altra voce importante è il trasferimento di risorse all’Unione Terre d’Argine: oltre 25 milioni di euro a sostegno di tutti i servizi affidati all’Unione stessa (scolastici, sociali, personale, Polizia Locale ecc.), che a sua volta ha approvato un bilancio di parte corrente di 68,7 milioni.

Tali trasferimenti sono aumentati di quasi 800.000 euro, una cifra che aggiunta ai 400.000 in più per il personale (rinnovo del contratto nazionale degli Enti locali) e ai 1,5 milioni in più causa rincari energetici, porta a 2,7 milioni l’impatto degli aumenti.

Anche da qui la necessità di intervenire sull’addizionale Irpef. Tra gli investimenti previsti, spicca la viabilità, con nuove ciclabili e la manutenzione delle strade (oltre 4 milioni di euro); il secondo stralcio della sede sei Servizi sociali e della Polizia locale; il mercato coperto, la Corte di Fossoli, la riqualificazione del patrimonio ambientale e l’efficientamento energetico, a partire dalle scuole.

Maria Silvia Cabri