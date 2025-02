Bilancio, aumento Irpef. Confronto in corso sui redditi da ’salvare’: "Evasione, più controlli"

Aumento dell’addizionale comunale Irpef in arrivo, ma l’incremento non sarà generalizzato. L’amministrazione in vista delle definizione del bilancio che sarà presentato domani in Consiglio sta incontrando le parti sociali con le quali condividere la distribuzione del carico e come si diceva nei giorni scorsi prevede l’introduzione, sarebbe un inedito in Italia, di una soglia di esenzione per i redditi più bassi. La trattativa è su dove fissare l’asticella. Superata quella zona franca, in nome dell’equità, gli aumenti saranno progressivi e dovrebbero ammontare grossomodo a una somma tra i 40 e i 90 euro in più all’anno.

Nel frattempo la Uil ha scattato una fotografia sulla condizione economica dei modenesi basandosi sui dati dell’Agenzia delle entrate. Risulta che il reddito medio si attesta sui 27.423 euro, vale a dire 1.597 in meno rispetto ai contribuenti di Bologna, ma decisamente superiore a quello dei reggiani che si attesta intorno ai 24mila euro. Inoltre emerge che il 93 per cento dell’Irpef è versato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. "Anche a Modena – spiega il coordinatore Uil Roberto Rinaldi (nel tondo) – sono i lavoratori dipendenti ed i pensionati a sostenere economicamente la complessa macchina pubblica, purtroppo però anche nell’ultima manovra finanziaria il governo si è dimenticato di chi ha meno, premiando chi ha di più, come da noi denunciato nelle rivendicazioni che ci hanno portati a sostenere lo sciopero generale effettuato a novembre". L’auspicio del sindacato è che "l’esecutivo nazionale applichi dei correttivi, ristabilendo la giusta progressività come previsto dalla Costituzione". Anche alla giunta di Modena, "con la quale siamo in fase di discussione del Bilancio, abbiamo chiesto di allargare il più possibile la fascia di esenzione dell’Irpef come atto di giustizia fiscale".

L’analisi si sofferma anche sulla distribuzione delle fasce di reddito. I ‘paperoni’, ovvero coloro che dichiarano più di 120mila euro anno, sono 2.627, l’1,8 per cento del totale, mentre sono 39.628, quindi il 28% le persone che dichiarano da 0 a 15.000 euro. I cosiddetti redditi medi sono rappresentati da 44.390 contribuenti nella fascia 26-55 mila euro, il 31% del totale, i restanti 5.809 invece sono tra i 55 ed i 75 mila euro. "Salta subito all’occhio – rimarca Rinaldi – il dato delle dichiarazioni tra 0 e 10mila euro, quindi 25.815 persone: probabilmente non tutti dicono la verità. È da tempo che chiediamo al Governo risposte più incisive per recuperare gli oltre 83 miliardi di euro di evasione fiscale che ci sono nella nostra nazione. Quindi maggior incrocio dei database anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che sicuramente può essere amica per estirpare un cancro che toglie risorse al welfare dei cittadini. Abbiamo chiesto alle istituzioni locali di fare di più su questo tema, chiedendo maggiori controlli".