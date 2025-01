"Bilancio, centro e commercianti trascurati"

Nell’imminenza di una ripresa del confronto sul Piano Urbanistico Generale (PUG) annunciato per il 28 gennaio ma riservato a enti e istituzioni, senza il coinvolgimento della cittadinanza, è duro l’attacco che Stefano Lugli (foto) di Sinistra Civica e Coraggiosa muove all’amministrazione. L’opposizione di sinistra rivede i conti. "Il bilancio 2025 preparato dalla giunta Poletti e approvato dalla maggioranza Pd-Forza Italia che la sostiene – afferma Lugli - manca di visione di futuro. Nonostante una addizionale Irpef al massimo di legge e il poderoso aumento dell’Imu varato nel 2024, il bilancio 2025 copre a malapena le spese obbligatorie e numerosi capitoli restano scoperti: manutenzioni alle strade, scuola, cultura, welfare dovranno essere finanziati durante l’anno, rallentando e complicando il lavoro degli uffici. I tagli del governo ai trasferimenti verso i comuni non sono sufficienti a giustificare una giunta che non è ancora riuscita a dare un indirizzo chiaro alle proprie scelte strategiche". E’ corposo l’elenco di mancanze e ritardi secondl Lugli: "Manca un progetto organico e condiviso con la città per il rilancio del centro storico e i bandi a sostegno delle attività commerciali del centro storico usciti in grave ritardo e con una dotazione di risorse del tutto insufficiente a dare ossigeno ad una categoria che è stata fortemente penalizzata dalle inadeguatezze dell’amministrazione. Manca – aggiunge Lugli - una struttura tecnico-amministrativa in grado di dare slancio alla ricostruzione pubblica e restituire ai cittadini edifici e monumenti che sono l’identità del nostro comune". Non convince poi l’opposizione la "scelta di mettere in vendita le ex scuole di Reno Finalese, immobile inagibile e che gode di un finanziamento per il ripristino di 145mila euro".

Alberto Greco