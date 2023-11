"Bilancio, debito pro-capite dimezzato"

Una lotta all’evasione fiscale che ha permesso di ridurre l’indebitamento degli spilambertesi verso la comunità da 300 a 161 pro capite nel giro di dieci anni, aumento di 2 posti alla casa protetta "Roncati", ciclabile San Vito – Inalca e nuovo canile intercomunale in dirittura d’arrivo, scelta di realizzare la nuova palestra tenendo al momento ferma la ristrutturazione della casa del fattore alla Rocca Rangoni. Sono questi alcuni dei numeri e delle iniziative presentati ieri mattina dal sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, in occasione di una conferenza stampa sul bilancio di previsione 2024, che sarà poi illustrato pubblicamente lunedì 18 dicembre alle 20 nello spazio eventi "Famigli".

"Senza chi semina non ci può essere chi raccoglie – ha commentato il primo cittadino – ed è con questo spirito bisogna guardare i numeri del bilancio, frutto di scelte politiche. Non tutti i progetti avviati sono finiti, li finirà chi verrà, l’importante credo sia seminare. Abbiamo dimezzato il nostro debito pubblico. Abbiamo aumentato i servizi per le famiglie tra cui i posti nella casa protetta e gli asili nido che da 40 sono passati a 71. Ringrazio i cittadini per l’aiuto che hanno dato alla comunità nella cura dell’ambiente. Non è scontato, ne siamo orgogliosi. Va sempre ricordato che per migliorare un paese non basta un sindaco, serve tutta la comunità". Per quanto riguarda altri "numeri", il bilancio 2024 di Spilamberto si muove si 7.372.900 euro, di cui 2.902.300 euro saranno trasferiti all’Unione Terre di Castelli per i servizi gestiti in comune con gli altri comuni. "Nel 2024 – proseguono poi dall’amministrazione - continueranno gli investimenti sul territorio: sono previsti la copertura fotovoltaica e i lavori di espansione dell’Istituto Comprensivo Fabriani. Sulla Sipe, invece, grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna di 6.000.000 di euro (Pnrr), proseguiranno la bonifica bellica e l’iter per la bonifica ambientale. La conclusione di queste opere è prevista per il 2026. Nel 2024 inizierà anche la costruzione del palazzetto al centro sportivo I° Maggio".

Essendo anche l’ultimo bilancio che il sindaco Costantini ha presentato, poiché è alla scadenza del suo secondo mandato, c’è stata anche l’occasione per chiedere qualcosa sul prossimo candidato sindaco del centrosinistra. Tre, ad oggi, sono coloro che per ammissione dello stesso Costantini hanno dato disponibilità: l’assessore Massimo Glielmi, il consigliere Niccolò Morselli e l’attuale vicesindaco Salvatore Francioso. Ancora da decidere se ci saranno le primarie all’interno del Pd. Ma Costantini puntualizza: "A Spilamberto potrebbero esserci. Se ci sarà più di un candidato è giusto che ci siano perché credo che siano lo strumento principe per connettersi nel modo più genuino alla gente. Io sono sindaco grazie a questo strumento, così come Muzzarelli a Modena. Mi auguro che anche Modena possa passare dalle primarie per tornare a credere in se stessa".

Marco Pederzoli