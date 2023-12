Bilancio di fine mandato: "Una manovra elettorale, mancano idee e progetti"

"Progettualità assente e immobile dell’amministrazione fino all’avvento del Pnrr". La considerazione è di Elisa Rossini di Fratelli d’Italia sulla manovra di bilancio approvata dalla maggioranza nei giorni scorsi. La consigliera ha sottolineato l’aumento delle entrate tributarie, extratributarie e dalla Tari, e la riduzione dell’addizionale Irpef "a più riprese richiesta dal centrodestra in questi cinque anni e che arriva a pochi mesi dal voto". Per Antonio Baldini (Gruppo indipendente per Modena) "si addossa al Governo nazionale una situazione troppo pessimistica: guardando questo Bilancio, infatti, ci sarebbero le risorse locali per sostenere gli ultimi, ma si preferisce tenere i soldi in cassa".

Il consigliere ha poi evidenziato che "la riduzione dell’aliquota Irpef viene decisa a fine legislatura, la Tari aumenta nonostante la caotica gestione del servizio, mentre gli investimenti sono gli stessi degli anni precedenti". Intervenendo sulle "propagandistiche" mozioni della maggioranza, Baldini ha espresso "netta contrarietà alla mozione sulle zone 30 (di Europa verde – Verdi): non si possono applicare in tutta la città, il rischio è di paralizzarla".

Mentre Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha parlato di ultimo bilancio in continuità con gli anni precedenti "con nessuna idea innovativa e qualche manovra elettorale". Il capogruppo ha quindi parlato di aliquote più favorevoli, "ma compensate da altre spese, come il costo dei rifiuti che aumenta a causa di modifiche a un servizio zoppicante, pagate non da Hera ma dal Comune". Parlando di sicurezza, Bertoldi ha espresso "contrarietà alle risorse che diminuiscono, proprio mentre il Comune dovrebbe dare risposte ai cittadini".

A promuovere il bilancio è invece Marco Forghieri del Pd che parla di "un’eredità" all’Amministrazione futura, fatta di servizi potenziati e soprattutto di investimenti ("in questa legislatura sfioriamo 500 milioni di euro"). Per il consigliere, negli anni è stata qualificata la spesa corrente "che siamo riusciti a fare salire, caratterizzandola non solo attraverso l’efficientamento della macchina comunale". Per Stefano Manicardi "si evince la capacità dell’Amministrazione comunale di investire soprattutto in verde e manutenzione, per fare di Modena una città dinamica e rigenerata". Il consigliere ha sottolineato l’importanza del lavoro "strategico" svolto da Giunta e Consiglio comunale "nel mantenere un equilibrio di politiche tra centro e periferie".

E il capogruppo Antonio Carpentieri si è concentrato "sullo scarso supporto" che lo Stato e il Governo dedica agli enti locali citando, come esempio, "l’assenza di fondi, nella Legge di Bilancio, per la riqualificazione urbana. Ma anche la necessità di una presenza più capillare delle forze dell’ordine, come sottolineano anche cittadini e sindacati di polizia, e la mancata attenzione al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, per esempio attraverso l’apertura di un hub dedicato".