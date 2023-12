"Bilancio di previsione in extremis, così non possiamo intervenire"

Proteste della minoranza consiliare per il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione legata alla approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del bilancio di previsione. Il capogruppo di "Insieme per San Felice" Lorenzo Calzolari si appella al prefetto di Modena perché il "mancato rispetto dei termini temporali previsti dal regolamento comunale di contabilità" impedirebbero ai consiglieri comunali di "svolgere il proprio ruolo e di presentare eventuali emendamenti e integrazioni". Il bilancio di previsione – fanno sapere dalla minoranza – è stato depositato dall’amministrazione comunale il 1° dicembre ed è pervenuto ai consiglieri in data 7 dicembre, quando invece l’articolo 7 del regolamento di contabilità del Comune di San Felice ai commi 1 e 4 fissa che "lo schema di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e presentanti all’organo consiliare entro il 15 novembre di ogni anno". "Riteniamo doveroso – attacca Calzolari – che l’amministrazione comunale rispetti il regolamento e le tempistiche indicate, necessarie ai consiglieri comunali per poter conoscere nel dettaglio tutta la documentazione ed eventualmente proporre emendamenti al bilancio. Siccome stiamo parlando di come verranno spesi i soldi dei cittadini, riteniamo del tutto inammissibile che non ci sia consentito di svolgere al meglio in nostro ruolo da parte di un’amministrazione comunale che da sempre si è autoincensata come "il buon padre di famiglia" nell’utilizzo delle risorse pubbliche". Polemiche a parte il bilancio dovrà essere approvato entro il 31 dicembre e questo costringerà i consiglieri a tour de force durante queste festività.

a. g.