Bilancio di Vignola, Pasini attacca: "Sperperati i soldi accantonati" Il Comune: "Fatti investimenti"

I gruppi di opposizione bocciano su tutti i fronti il bilancio 2023 del Comune di Vignola.

Il consigliere Angelo Pasini, a nome dei tre gruppi di minoranza, ieri ha diffuso una nota in cui rileva: "Dopo due anni di spese in allegria (a settembre 2020 gli abbiamo lasciato un’eredità di 1,5 milioni di euro come surplus positivo), adesso per far quadrare i conti si aumenta la pressione fiscale con l’Imu sui fabbricati agricoli, prima esentati, e si ripropone il vecchio schema dei tagli alla manutenzione del verde…Entro giugno 2023 l’Asl deve bandire l’asta per i lavori del nuovo ospedale di comunità e per la Casa della salute finanziati dal Pnrr, e completare i lavori nel 2025. Al Comune spetta di attuare le opere di urbanizzazione del nuovo polo socio sanitario, ma in bilancio non c’è un soldo. Dov’è finito – prosegue Pasini – il malloppo del contributo straordinario di oltre 2 milioni per il nuovo Ipermercato? E’ stato svuotato anche il capitolo ’contenzioso’. C’erano accantonati 224.000 euro per un rimborso di oneri edilizi pagati da una società immobiliare che non diede corso all’edificazione proposta.

Ritornano i famigerati piani particolareggiati in zona agricola? Gli unici capitoli di spesa in aumento sono quelli per le indennità della Giunta e del presidente del consiglio, con incrementi a regime del 47%". L’assessore al bilancio Mauro Smeraldi, dopo avere bollato via social come "penosi" i commenti di Pasini, ha aggiunto: "Gli avanzi di amministrazione che ci siamo trovati derivano da sanzioni urbanistiche per le quali la riscossione fu voluta dal sottoscritto e da altri, mentre l’ex sindaco Pelloni la riteneva inutile. Abbiamo speso tutti questi fondi, oltre agli aiuti covid, perché un’amministrazione pubblica deve fare investimenti, non amministrare un condominio. Per l’Imu sugli immobili agricoli stiamo parlando davvero di sciocchezze, mentre le opere del polo socio sanitario spettano all’Unione".

m.ped.