Bilancio e Dup approdano in consiglio comunale. Zapparoli: "Nessun aumento, tempi rispettati"

Il 28 dicembre approda in consiglio comunale il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione, che traccia lo scenario per il prossimo futuro del Comune. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato le linee dei due documenti che quest’anno potranno essere discussi entro i tempi previsti. La principale novità – e più gradita dalla popolazione – consiste nell’annuncio che non ci saranno aumenti di tasse locali. "A differenza dello scorso anno quest’anno approviamo il bilancio nei tempi: lo scorso anno abbiamo infatti dovuto fare i conti con un problema tecnico/operativo legato al servizio unionale di ragioneria, problema poi risolto nel 2023", sottolinea Mattia Zapparoli, assessore alle risorse finanziarie.