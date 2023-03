Bilancio, Fratelli d’Italia si astiene "La Lega non ci considera"

L’approvazione del bilancio comunale di Mirandola a sorpresa ha segnato in maniera palese la distanza che separa la Lega locale dagli alleati di centrodestra, che ormai non perdono occasione per marcare la loro distanza dall’amministrazione Greco. E così è accaduto anche in occasione del voto per l’ultimo bilancio preventivo, dove Fratelli d’Italia, pur essendo forza di maggioranza, si è astenuta. "E’ doveroso – chiarisce il capogruppo FdI in consiglio comunale Marian Lugli - nei confronti dei nostri elettori e dei cittadini spiegare il perché. Pur condividendo e apprezzando il mancato aumento della tassazione locale, lamentiamo il fatto che una forza come Fratelli d’Italia, che ha contribuito alla sua vittoria e sostiene il sindaco, abbia dovuto apprendere solo dai giornali anche del cambio dell’assessore con delega ai servizi sociali e salute". Oltre che segnare un disagio politico dovuto alla mancata consultazione degli alleati, il partito della Meloni mirandolese lamenta, però, ritardi anche riguardo al programma. "Auspichiamo – attacca Lugli - sul tema della viabilità e della mobilità si dia una accelerata sui progetti che facevano parte del programma elettorale. Ci sono tanti punti su cui con questo bilancio si doveva agire e non si è agito, a partire dagli investimenti sulle frazioni. Così gli uffici municipali sono aperti in orari non consoni ai tempi delle persone che lavorano e vorremmo una maggiore flessibilità anche al sabato. La riorganizzazione del personale – prosegue Lugli - dopo il rientro di tante unità dall’Ucman dovrebbe consentire di farlo. Il palazzo comunale deve essere un grande sportello amico dei cittadini, e bisogna ridurre la distanza che oggi esiste tra i mirandolesi e i servizi comunali".

Alberto Greco