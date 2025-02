Bilancio, i sindacati : "Sì sofferto alla manovra. Ora decidiamo insieme come spendere quei soldi"

Decisione difficile, disagio generalizzato, ma non c’era altra scelta. Dopo l’ufficializzazione del bilancio in Consiglio comunale, i sindacati svelano i contenuti del confronto di questi mesi con l’amministrazione comunale. "L’aumento dell’addizionale comunale per alcune fasce di reddito è stata una scelta sofferta – riflette Roberto Rinaldi, coordinatore della Uil – quasi obbligata in virtù dei sostanziali tagli o mancati investimenti e trasferimenti agli enti locali che il Governo ha messo in campo nell’ultima manovra finanziaria". Sin dal primo incontro "abbiamo alzato il grido d’allarme per mantenere e potenziare i servizi di welfare da destinare alle persone, soprattutto pensionati, studenti, oltre a quei cittadini che pur lavorando sono poveri".

Per cercare "di mantenere viva la progressività fiscale sancita dalla Costituzione abbiamo chiesto ed ottenuto l’esenzione per i redditi fino a 15mila euro, ovvero coloro che sono stati tartassati dalla manovra di bilancio nazionale, fermo restando che su questo piano non ci convince la scelta dell’esecutivo di attuare solo tre aliquote, operazione che mina l’equità. La scelta "di effettuare questo percorso con tutti gli stakeholders, incluse le associazioni datoriali e di varie categorie del mondo associazionistico , caso unico in Italia, dovrà tradursi in un vero e proprio ’contratto sociale’, in una logica di condivisione degli obiettivi che ci diamo per una Modena del futuro che non lasci indietro nessuno, che sia innovativa ed accogliente, in un momento storico regionale, nazionale ed internazionale molto particolare".

Sin dalla prossima settimana, conclude Rinaldi, "inizieremo gli incontri tecnici con i vari assessorati, così come stabilito durante l’iter: saranno quelle le sedi deputate alla vigilanza ed il controllo, e magari il luogo delle ulteriori proposte per indirizzare gli investimenti".

Anche alla Cgil non piace l’intervento sulle addizionali comunali "perché colpisce i soliti noti che hanno sempre pagato e continuano a pagare come i lavoratori e pensionati", spiega Alessandro De Nicola. "Ma questo è una conseguenza del fatto che i Comuni hanno a disposizione solo poche leve fiscali. La carenza di equità è frutto dell’azione di governo che prima taglia le detrazioni per i lavoratori dipendenti, poi taglia le rivalutazioni delle pensioni, poi taglia i trasferimenti ai comuni e infine scarica sugli stessi Comuni la tenuta dei servizi". Ottenuto l’asticella dell’esenzione dell’addizionale comunale per i redditi fino a 15mila annui, "che consentirà ben 44mila modenesi appartenenti alle classi più deboli", per la Cgil ora occorre un ulteriore passo avanti: "Aprire velocemente un confronto sulle condizioni di accesso ai servizi promuovendo una forte progressività nella definizione di rette e tariffe sulla base del principio che che chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno". Promuovere cioè "al massimo l’utilizzo dell’Isee, che non sarà lo strumento perfetto, ma al momento è l’unico previsto nella legislazione che può dare un riscontro reale della condizione socioeconomica delle delle famiglie".

E il sindacato ritiene positivo che il Comune "abbia accolto la nostra proposta ed aprire un ragionamento sui macro temi che riguardano lo sviluppo e la coesione sociale di questa città. Per noi le priorità sono il welfare e i servizi sociosanitari: chiediamo anche di poter discutere la destinazione delle risorse che il Comune introiterà con le con la manovra sull’addizionale comunale. E chiediamo che ai sindacati venga accordato un ruolo territoriale nella gestione delle crisi industriali per escludere azioni unilaterali da parte delle imprese, che metta al centro la difesa del lavoro, dell’occupazione, la formazione e la riconversione industriale".