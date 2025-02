Bilancio, imprese dimenticate: "Sbagliato aumentare l’Imu. Ora aliquota giù per chi affitta"

Dall’aumento dell’Imu alla necessità di ridurre l’aliquota per i proprietari che affittano a canoni più bassi locali per i negozi, passando per uno sforzo in più nel recupero delle somme non incassate e il potenziamento delle infrastruttura per fluidificare il traffico per e da i comuni vicini. Sul bilancio le associazioni di categoria lamentano che non sono state tenute nella giusta considerazione le imprese del commercio, dell’artigianato e del turismo. Un cahiers de doleances con diversi punti. "Siamo consapevoli delle difficoltà delle amministrazioni locali di far quadrare i conti a fronte di una riduzione dei trasferimenti statali e di un contestuale aumento di domanda di servizi – premettono Cna, Confcommercio, Confesercenti, Lapam di Modena –. Crediamo tuttavia debba essere messo in campo ogni sforzo per adottare politiche e azioni a favore della competitività delle micro-piccole e medie imprese del commercio, dell’artigianato, dei servizi, del turismo, dell’industria, alle prese con un contesto economico in contrazione ed un aumento di costi fissi, a partire da quelli energetici, di nuovo fuori controllo".

In una manovra con un volume di spesa di 415 milioni di euro "è necessario che trovi spazio un capitolo, ora assente, dedicato al mondo delle imprese, da cui dipendono coesione e benessere di Modena: fisco, riqualificazione urbana, innovazione e sviluppo, viabilità e infrastrutture sono alcune delle materie su cui auspichiamo ci sia una maggiore focalizzazione delle politiche di bilancio per il 2025". Nel dettaglio, "sul fisco va rafforzata l’azione di recupero di somme non incassate. Riteniamo poi un errore l’incremento, seppur lieve, dell’Imu per gli immobili di proprietà utilizzati dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività e, nell’ottica di contrastare la desertificazione commerciale in atto in diverse parti della città, crediamo vada ridotta l’aliquota a favore di proprietari che affittano negozi-laboratori e sono disponibili ad una diminuzione proporzionale dei relativi canoni".

Sempre in materia di fiscalità, proseguono le associazioni, "esprimiamo soddisfazione per il confronto avvenuto pochi giorni fa con l’assessore Bortolamasi, a cui abbiamo chiesto che l’incremento ipotizzato della tassa di soggiorno sia pagato in misura minore da parte delle strutture alberghiere, ossia da parte di chi ha lavorato sodo in questi anni – producendo al contempo ricadute occupazionali importanti e entrate non solo per il Comune – per potenziare la vocazione turistica di Modena".

Sul tema sviluppo ed innovazione, "da un lato, vanno previsti investimenti tesi a rigenerare aree artigianali-industriali, con particolare riferimento all’internazionalizzazione e alla sostenibilità". Ma servono anche "misure, concertate con la Camera di Commercio, per incentivare la nascita di attività di vicinato e per riqualificare quelle esistenti".

Sul fronte infrastrutture e mobilità "va garantito il rispetto dei tempi di realizzazione per la Complanarina, opera strategica attesa da decenni, ma allo stesso tempo Modena deve investire nella costruzione di rete viarie idonee a diminuire il congestionamento per e da tutti i comuni limitrofi".