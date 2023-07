"Bilancio in buona salute per Unicapi Molta attenzione per chi abita nei nostri alloggi"

Bilancio in salute per Unicapi, la principale cooperativa modenese (seconda in Emilia-Romagna) di abitazione a proprietà indivisa. L’esercizio 2022 si è chiuso con un utile netto di 264 mila euro, destinato alle riserve, tutte indivisibili, a incremento del patrimonio netto, che ora ammonta a 24,7 milioni di euro. L’anno scorso i ricavi di Unicapi hanno sfiorato i 2,7 milioni di euro; il 93% dei ricavi (oltre 2,5 milioni) deriva dai canoni di godimento. "Sono dieci anni che non aumentiamo il canone – dichiara il presidente di Unicapi Loris Bertacchini – Se consideriamo che solo negli ultimi tre anni l’inflazione ha complessivamente superato il 18%, abbiamo lasciato nelle tasche dei nostri soci quasi 500 mila euro. Priorità della nostra cooperativa, infatti, è la massima attenzione alle persone che abitano nei nostri alloggi".