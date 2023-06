"Bilancio in equilibrio, l’utile c’è"

Bilancio in equilibrio nel 2022 per l’Agenzia per la mobilità di Modena, nonostante la situazione di crisi internazionale e il forte aumento dell’inflazione. Si registra un utile di esercizio pari a 21.930 euro. Il valore della produzione è in aumento rispetto alla fase pre-pandemica (+23%), attestandosi su € 36.394.664. Analogo andamento per i costi della produzione. L’aumento dei costi e del valore della produzione è legato all’acquisto di circa 250.000 chilometri aggiuntivi per il potenziamento dei servizi, alla gestione dei fondi per il rinnovo della flotta e alla gestione dei fondi regionali per le agevolazioni tariffarie (Salta su, Grande etc..). Nel 2022 sono stati prodotti 13.108.331 km. La Proposta di Bilancio, presentata il 25 maggio agli Enti locali soci dall’Amministratore unico Stefano Reggianini presso la sede della Provincia, è stata approvata all’unanimità. Presenti 17 Comuni e la Provincia, per un totale del 95,65% delle quote del capitale sociale. Nel 2022 il numero dei viaggiatori è aumentato nettamente rispetto al 2021, ma risulta ancora inferiore al periodo pre – COVID. In particolare, il numero di passeggeri, calcolato secondo l’indicatore regionale in base alla stima dei titoli di viaggio venduti, si è attestato sui 27.511.175 nell’anno in corso. Nel 2020 i viaggiatori erano 20.259.000. Nel 2019 erano 30.515.000. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2022 è stato completato il deposito bus- autostazione di Mirandola, completata la fase progettuale per la riqualificazione della linea filoviaria di via Canaletto a Modena (con un aggiornamento dei prezzi), è stato predisposto l’iter per lo spostamento della sottostazione filoviaria dell’area Ex – AMCM.