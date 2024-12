Bilancio, investimenti per 2 milioni. La Lega: "Dimenticata la viabilità"

Oltre due milioni di euro di stanziamenti, per larghissima parte garantiti dal PNRR e da finanziamenti regionali. E’ l’ammontare della variazione di bilancio cui il Comune ha dato l’ok in occasione dell’ultimo consiglio, non senza scontrarsi con le opposizioni. Normale dialettica politica, comunque, e se da una parte la Giunta Mesini evidenzia di avere ottenuto 850mila euro di fondi Pnrr da destinare all’ampliamento dei locali mensa alle scuole Caduti per la Libertà di Borgo Venezia che garantirà la preparazione e la somministrazione dei pasti per 115 alunni in un unico turno, dall’altra sottolinea anche l’importanza di un finanziamento regionale (680mila euro) destinato a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale per studenti e residenti. Previsti inoltre 400mila euro che vanno ai servizi sociali, e 335mila euro appannaggio del piano potature e alla piantumazione di 286 muovi esemplari arborei nell’ambito dell’iniziativa ‘un albero per ogni nuovo nato’. Altre, e meno cospicue, risorse valgono invece un’integrazione da 85mila euro anche per i servizi scolastici (nel dettaglio il PEA, ovvero il personale educativo assistenziale, e i servizi al nido) e 80mila euro a finanziare i cosiddetti ‘hub urbani’, ovvero aree caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano". Scelte tuttavia che la minoranza non ha condiviso: astensione per Fratelli d’Italia, lista Macchioni e Forza Italia, voto contrario per la Lega che con Giuseppe Vandelli parla di "variazione di bilancio iniqua, che toglie i soldi alla manutenzione degli edifici scolastici ed alla viabilità. Dubbia – scrive Vadelli su facebook - la scelta di realizzare, nell’ambito del rifacimento del teatro delle Ruini, il pavimento in resina anzichè in gres porcellanato, che tra l’altro avrebbe comportato un risparmio. Poi duecentomila euro in consulenze, nulla alla manutenzione delle scuole e per la realizzazione della rotatoria di via Palestro. La maggioranza ci chiede collaborazione, ma a queste condizioni non ci stiamo proprio".

Stefano Fogliani