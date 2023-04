"Bilancio, investiremo su sport e riqualificazioni. Tasse invariate"

Investimenti su immobili sportivi e rigenerazione urbana e nessun aumento di tasse e Imu. Questi gli obiettivi immediati dell’amministrazione comunale di San Felice, che nelle settimane scorse ha approvato a maggioranza il bilancio triennale 2023-25. Ma, è scontro con la minoranza "Insieme per San Felice" che ha abbandonato l’aula accusando la maggioranza di avere convocato il consiglio "senza alcun rispetto dei termini previsti per la discussione". "Spiace – ha ribattuto il sindaco Michele Goldoni – che l’opposizione, nel corso del consiglio comunale, abbia abbandonato l’aula piuttosto che entrare nel merito della discussione del bilancio. La nostra idea di democrazia e partecipazione è molto diversa". Tra gli altri obiettivi l’amministrazione ha informato che è in via di accettazione un progetto per l’installazione di video sorveglianza del polo industriale (300mila euro), che andrà ad aggiungersi ai varchi veicolari installati da Ucman. Mentre per il Palazzo Municipale, la Torre dell’orologio, Torre Borgo, Rocca, ex scuole elementari, ciclabile via Lollia, certificati di prevenzione incendio delle scuole medie, installazione luci a led e opere di messa insicurezza di viabilità comunale (via Lavacchi, Circonvallazione nord e via Galeazza) procedono gli affidamenti dei lavori e gli incarichi di progettazione.

"Nel redigere il bilancio – ha spiegato l’assessore competente Giampaolo Cirelli – abbiamo dovuto affrontare diverse criticità: calo del fondo di solidarietà comunale erogato dallo Stato, blocco della vendita di energia del fotovoltaico, il pagamento dei mutui e decimi spostati dalla precedente Amministrazione comunale per 1 milione 150 mila euro. Tutto questo ci ha costretti a fare un bilancio ordinario e di rigore". Salvaguardati, tuttavia, i servizi sociali e scolastici, mentre saranno sacrificati con tagli la gestione del verde, la manutenzione delle strade e del patrimonio immobiliare. Insorge la minoranza. "Dopo quattro anni esprimiamo una bocciatura su tutta la linea – attacca Insieme per San Felice - sia in merito ad una ricostruzione pubblica bloccata e costellata di occasioni mancate, come il recupero di Villa Ferri e la riqualificazione del centro storico, che di ingiustificati aumenti di tasse (Irpef e ora Imu) ai danni delle persone con redditi medio-bassi".

Alberto Greco