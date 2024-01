"Bilancio ’irregolare’, il sindaco si dimetta"

L’amministrazione di Medolla rischia ora di essere sanzionata dalla Procura della Corte dei Conti e la Lega locale chiede che il sindaco si dimetta. Questo è ciò che auspica Lavinia Zavatti, capogruppo Lega Medolla e in Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman). Una deliberazione della Corte dei Conti, che muove rilievi sui bilanci degli anni passati presentati dal Comune, infiamma questa lunga vigilia che precede il prossimo voto amministrativo. La sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale con la deliberazione n.21 del 14 dicembre 2023, infatti, dettaglia e denuncia numerosi comportamenti scorretti relativi al Bilancio comunale per la parte che riguarda i rapporti finanziari intrattenuti tra Comune e Ucman. Di questo documento, notificato i 31 dicembre scorso al Comune, si è appreso il 10 gennaio, quando dal sindaco Alberto Calciolari ne è stata fornita documentazione e spiegazioni in commissione Bilancio. "Il Comune – si legge nella relazione della Corte dei Conti - non ha provveduto a riconciliare, se non con grave ritardo a fine anno 2023, e dietro sollecitazione della Sezione i rapporti creditori e debitori con l’Unione dei Comuni di cui fa parte, peraltro solo con riferimento al precedente esercizio 2020" provocando a detta dell’organo amministrativo "determinazione infedele del risultato di amministrazione (che) si riverbera a cascata sugli esercizi successivi (…), pregiudicando irrimediabilmente la veridicità delle risultanze del bilancio (…) con connessa violazione degli obblighi sanciti in tema di responsabilità di mandato, per la assenza di fondamentali strumenti di governance delle dinamiche degli equilibri di bilancio (…) che saranno indagati dalla Procura in ordine alla fattispecie di cui all’art. 148, c. 4, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) che non può non essere segnalato all’organo consiliare (…) che la presente deliberazione venga trasmessa alla Procura della Corte dei conti". "Per anni sui banchi dei consigli comunali e unionali, la Lega – attacca Zavatti - ha denunciato a gran voce che i principi di trasparenza, veridicità ed economicità, nonché gli obblighi legati alla pubblicazione degli atti ed i tempi di approvazione dei bilanci fossero alquanto nebulosi. In un silenzio irreale, approda un provvedimento della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale che attesta gravissimi comportamenti tra Comune e Unione in materia di bilancio e contabilità. Di fronte a simili osservazioni, ora al vaglio della Procura e della Procura della Corte dei Conti, a nulla servono e serviranno i tentativi di sindaco ed assessore al Bilancio di scaricare le colpe all’Unione, alla Mirandolaexit, o ai ragionieri dimissionari, l’unica soluzione, sono le immediate dimissioni e il commissariamento del Comune di Medolla".

Alberto Greco