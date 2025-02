Bilancio, la Fesica Confsal: "Inaccettabile l’aumento delle addizionali Irpef"

La segreteria di Modena del sindacato Fesica Confsal, settore ceramico, esprime la sua ferma contrarietà e profondo disappunto di fronte alla decisione di aumentare le addizionali comunali, come proposto dal Comune di Modena. "È davvero incomprensibile come, in un momento così delicato per i lavoratori dipendenti e pensionati, nessuno sembri comprendere l’impatto devastante che una simile scelta avrà su di loro. Da oltre due anni le buste paga dei lavoratori subiscono contraccolpi devastanti. Gli aumenti dei costi dell’energia e l’inflazione, che ha toccato punte a due cifre, hanno ridotto il potere d’acquisto".

Dopo anni di sacrifici, "i lavoratori del settore ceramico hanno visto i loro stipendi ridursi e le famiglie faticano ogni giorno. Nonostante questo scenario – spiegano dalla segreteria – sono stati fatti sforzi significativi per restituire parte del potere d’acquisto attraverso i rinnovi contrattuali". A maggio dello scorso anno, prosegue la Fesica "i lavoratori hanno dimostrato la loro determinazione, scendendo in strada a Sassuolo per sostenere le trattative. Grazie anche alla collaborazione con le aziende, sono stati raggiunti risultati soddisfacenti, con aumenti dignitosi che hanno permesso di alleviare le difficoltà delle famiglie. Eppure, mentre il nostro impegno si concentra nel cercare di sostenere le buste paga, leggiamo con preoccupazione di un ‘sì sofferto’ delle parti sociali al Comune di Modena per aumentare le addizionali comunali. Il nostro sindacato denuncia che un aumento delle addizionali comporterà una riduzione dei consumi, un rallentamento della produzione e una maggiore difficoltà nel garantire i posti di lavoro".