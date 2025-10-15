Bilancio, la variazione. Manutenzione strade arrivano 2,3 milioni

Via libera del Consiglio comunale all’ottava variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Modena. Complessivamente, per il 2025, la manovra ha un valore di 10,7 milioni di euro e prevede un utilizzo di circa 5,4 milioni di avanzo.

La delibera è stata illustrata dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari. Per quanto riguarda la gestione dei progetti destinatari di contributi Pnrr in corso di svolgimento, l’ottava variazione ha previsto un incremento di 5,3 milioni per la realizzazione delle opere complementari necessarie al completamento della riqualificazione del comparto Ex Fonderie da finanziare con ricorso all’indebitamento per 3,7 milioni di euro e con applicazione dell’avanzo per 1,7 milioni; 50 mila euro per maggiori spese necessarie per la realizzazione dell’ impianto polivalente con skatepark e pista per Bmx e circa 404 mila euro per l’acquisizione dell’area destinata alla realizzazione di un nuovo Centro di raccolta rifiuti in via Gabriele D’Annunzio.

Tra i principali progetti in conto capitale, l’ampliamento della palestra indoor e del Circolo socio-ricreativo (470 mila euro); gli interventi di sicurezza integrata per l’area verde di via Anderlini (250 mila euro), cofinanziati da un contributo regionale; l’acquisto degli arredi per la scuola dell’infanzia di Villanova (183 mila euro); il riallestimento degli spazi di accoglienza e lettura delle biblioteche comunali (158 mila euro); la realizzazione di un “prototipo di città degli alberi” nel Villaggio Artigiano di Modena ovest (circa 205 mila euro) e gli interventi di manutenzione straordinaria al Centro civico Cognento, compreso l’ambulatorio medico (135mila euro).

Altri interventi in conto capitale riguardano la riqualificazione dell’accesso di via del Tirassegno, al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza stradale, visibilità e percorribilità (104mila euro); la rimozione dei cumuli di terreno dall’area dell’ex mercato del bestiame (92mila euro) e l’acquisto di dotazioni e strumenti informatici e di sicurezza per la Polizia locale (60mila euro). Infine, sempre nella parte capitale del bilancio, la variazione prevede un’applicazione di 2,3 milioni di avanzo per la manutenzione straordinaria delle strade.

Per quanto riguarda la parte corrente, invece, in previsione del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia previsto per i primi mesi del 2026, vengono stanziati più di 527mila euro per consentire l’avvio delle procedure di affidamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture necessari a garantire gli adempimenti elettorali.

La manovra, inoltre, trasferisce circa 260mila euro destinandoli ai contributi per gli affidatari di minori e circa 820mila euro ai ’Servizi per la casa’, con la finalità di potenziare le attività utili a garantire ai cittadini un ulteriore sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Infine, tra le varie attività finanziate sulla parte corrente, si segnalano anche maggiori risorse per lo "sgombero neve" (500mila euro).