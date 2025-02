Bilancio, l’assessore Molinari: "Aumenti Irpef inevitabili. La città chiede più decoro". Affitti, appello ai proprietari

Aumento Irpef e Imu nel mirino, l’assessore Vittorio Molinari commenta il bilancio appena presentato dalla giunta.

Assessore, qual è la strategia alla base delle scelte fatte? "Abbiamo destinato risorse a voci ritenute fondamentali come la manutenzione, su cui in precedenza gli investimenti erano inferiori, e lo abbiamo fatto in modo trasparente".

In che senso? "Lo si può vedere dalla manovra fiscale: l’amministrazione ha indicato con puntualità l’uso che farà delle risorse per consentire ai cittadini di sapere come vengono impiegate. Nei prossimi mesi rendiconteremo puntualmente come spenderemo i soldi dei modenesi, dando un senso allo sforzo aggiuntivo che abbiamo chiesto".

Esenzione per i redditi più bassi, però gli aumenti Irpef in un contesto di crescita generalizzata dei prezzi sulle fasce medie si sentono. "Prima tutti i redditi erano tassati tra lo 0.5 e lo 0.8%, con questa manovra abbiamo scelto di esonerare dal pagamento oltre 44 mila modenesi, ossia coloro che hanno un reddito fino a 15 mila euro e che risparmieranno circa 6 euro al mese. I cittadini con un reddito dai 15 mila euro in su pagheranno, invece, lo 0.8%, pari a circa 7 euro in più al mese".

Sono pochi? "Siamo consapevoli del fatto che ogni euro incide nel bilancio familiare, ma dobbiamo ricordare che questo aumento è stato definito a fronte di una riduzione dei trasferimenti da parte del Governo e della richiesta dei cittadini di una maggior manutenzione di strade e verde. Per dare una risposta concreta a questa domanda di maggior decoro della città e di sicurezza chiediamo ai cittadini di contribuire ciascuno in base alle proprie possibilità".

Non si poteva lavorare di più sul contenimento delle spese? L’opposizione indica alcune voci. Per esempio, un milione per il benessere animale, arredi, armadi per centinaio di migliaia di euro. "Contenere la spesa e spendere meglio è obiettivo di ogni buona amministrazione. Ma non si può non tenere conto della situazione non favorevole in cui siamo e del fatto che cittadini e imprese chiedono sempre più servizi e che siano di qualità. Trovare l’equilibrio non è semplice. Rispetto al benessere animale, ad esempio, le spese che affrontiamo riguardano principalmente le strutture del canile e del gattile, mentre per quanto riguarda gli arredi va considerato che un Ente è tenuto ad attenersi a regole precise dettate dalle normative vigenti".

Il recupero dei crediti fiscali si può potenziare, considerando anche il famoso tesoretto di 30 milioni di euro intoccabili. "Non solo si può potenziare, ma si deve potenziare. È la priorità che mi sono dato come assessore al Bilancio, proprio a partire dal contrasto all’evasione. La quota di accantonamenti per il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è un tesoretto da cui si può attingere. Solo migliorando la capacità di riscossione del Comune sarà possibile diminuire il fondo e il relativo accantonamento. Stiamo facendo azioni di recupero sempre più pervasive, ma i risultati si vedranno nel tempo".

Anche le associazioni di categoria si lamentano: poca attenzione alle imprese del commercio, aumenti Imu. "In questa manovra non c’è stato alcun aumento di Imu per le categorie, se non per i fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dai proprietari".

Si potrebbero abbassare le aliquote per chi affitta locali ai commercianti-artigiani? "Ci lavoreremo, in previsione, per il 2026. Ci deve però essere un accordo con le categorie dei proprietari affinché ognuno faccia la propria parte: anche i proprietari devono fare uno sforzo e ridurre le locazioni".

Anche sul bilancio, oltre che sui rifiuti, la figura del sindaco sembra dominante. Indiscrezioni riferiscono di una maggiore presenza del capo di gabinetto, qualcuno parla addirittura di commissariamento. É una precisa scelta la sua, quella di tenere un profilo basso, oppure non condivide del tutto le scelte adottate? "Sono molto divertito da queste indiscrezioni giornalistiche: si vogliono creare problemi laddove non esistono nel modo più assoluto. Il mio pensiero è in linea con le scelte di questa Amministrazione".