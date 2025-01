Bilancio, l’opposizione insorge: "Mancano interventi strategici"

"Per ridurre il debito abbiamo tariffe tra le più alte della provincia, un bilancio che prevede nuovo debito e solo interventi strutturali indispensabili". Le opposizioni, con l’ex candidato sindaco e oggi consigliere comunale Maurizio Prandi e con il consigliere di Forza Italia Valerio Giacobazzi, bocciano il bilancio. "Mancano – scrivono – interventi strategici e di prospettiva per affrontare le criticità di Formigine. Non sono previsti nè aumenti significativi dell’organico della Polizia Municipale nè interventi straordinari per garantire/tutelare i nostri cittadini e le nostre imprese, nonostante sul territorio ci siano zone che alla prima pioggia vanno sott’acqua". Nulla, rimarcano ancora Giacobazzi e Prandi, nemmeno per le imprese e per il sostegno del commercio al dettaglio, "che a Formigine stanno soffrendo particolarmente". Le frazioni "dimenticate", la mancanza di una politica di lungo termine che dia risposta ai problemi abitativi sono, nella visione di Prandi e Giacobazzi, altre carenze cui si aggiunge il problema della raccolta rifiuti.

"Nessun cambiamento per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma solo la previsione di vendere azioni Hera per fare cassa e promesse, promesse di fare cosa non si sa", scrivono ancora i due consiglieri che evidenziano anche come la tassa di soggiorno non incentiverà il turismo e mettono nel mirino anche gli aumenti tariffari delle rette degli asili, sui pasti, sul trasporto, "che riguardano le famiglie da una certa fascia Isee in su, ma guarda caso, questa fascia comprende la maggioranza della popolazione formiginese".