"Bilancio: Mesini perde tempo, noi paghiamo"

Maggioranza a favore, opposizione no. Scontata negli esiti, l’approvazione della variazione di bilancio sottoposta la settimana scorda al consiglio comunale spinge – di nuovo – in rotta di collisione i gruppi consiliari di minoranza e quello che sostengono la Giunta guidata da Mesini. Seduta-fiume quella che, occupandosi anche di altro, ha dato il via libera alla ‘manovra’ posta in essere dalla Giunta, scopre i nervi dei due schieramenti. Con il pd che plaude alle scelte dell’Amministrazione, parlando, con i consiglieri come con il segretario cittadino Nicoletta Bagni, di "una variazione di bilancio che guarda al futuro della città". Di avviso opposto le opposizioni, che rimarcano come alla variazione l’Amministrazione abbia dovuto procedere anche per colmare una serie di lacune legate ai ritardi nei cantieri. "Il conto ammonta a 250mila euro: Mesini perde tempo, la città paga", scrive sui social il leghista Giuseppe Vandelli, mentre il civico Francesco Macchioni lamenta "risorse ancora troppo scarse per la sicurezza, su cui andrebbe destinato ben altro". Tant’è: quello che il sindaco Matteo Mesini giudica "un importante pacchetto di investimenti mirati al completamento dei nuovi plessi scolastici, al potenziamento dei servizi educativi, alla riqualificazione urbana e alla manutenzione di edifici, strade e impianti sportivi" viene invece recepito in toto anche dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica Sassuolo City Lab, oltre che dall’altra civica Sassuolo Guarda Avanti. Si parla di 1,3 milioni di euro per il nido Parco e il Polo Sant’Agostino, di 180mila euro per arredi scolastici, di 400mila euro a potenziare i centri estivi, i PEA e i GET e la conciliazione vita-lavoro, altrettanti in manutenzioni stradali, 300mila per la manutenzione di parchi ed edifici pubblici che esprimono, ad avviso dei gruppi di maggioranza, "una visione integrata: scuola, sport e inclusione come elementi centrali di una città che mette al centro la persona, con attenzione particolare a famiglie, giovani, bambini e fasce fragili della popolazione". In questa ottica, la posizione delle minoranze appare ai gruppi di maggioranza "legata più a logiche di schieramento che al merito delle proposte".

Giudizio respinto dalle minoranze, che con il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Caselli ricorda come "non è dal voto su una variazione di bilancio, peraltro ordinaria, che si giudica chi ama e chi non ama la città: noi la città la amiamo come e più di voi. La Giunta appare in palese difficoltà, il nostro gruppo – ha detto l’ex sindaco - non può votare a favore di una variazione di bilancio del genere".

