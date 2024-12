"Bilancio, pesano i tagli del Governo. Incideranno sui servizi ai cittadini"

"Nel 2025, per il decimo anno consecutivo, riusciremo a mantenere invariate tutte le imposte, nonostante i tagli definiti dal Governo. Questi tagli di anno in anno continueranno ad aumentare sensibilmente, fino a 1,4 milioni di euro nel triennio, togliendo sempre più risorse ai Comuni. Se confermati, quei tagli nel 2026 incideranno pesantemente su servizi che riteniamo fondamentali per le famiglie quali i posti al nido, il sostegno agli alunni con certificazione, i centri estivi. Riteniamo sia giusto informare i cittadini della situazione, in totale trasparenza". Così l’assessore al bilancio del Comune di Maranello Davide Nostrini.