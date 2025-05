"Bilancio, più risorse alle scuole. Aumentati gli eventi culturali"

Con il voto favorevole della maggioranza (contrari Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega) il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2024. Come ha spiegato la vice sindaca e assessora al Bilancio Mariella Lugli, il consuntivo si è chiuso con un risultato di amministrazione di 16,7 milioni di euro e un avanzo disponibile che ammonta a 2,4 milioni di euro da destinare anche a investimenti.

Come ha sottolineato la Lugli, "nel 2024 si sono ridotte, rispetto al 2023, le spese energetiche; le entrate correnti sono state accertate per il 95% rispetto alle previsioni, un dato che raggiunge il 99% per quanto riguarda le entrate tributarie, cresciute di circa 1 milione 200 mila euro grazie a un maggior gettito, pur a parità di aliquota, dell’addizionale Irpef e al recupero dell’evasione dell’Imu".

Sono invece calate "le entrate extratributarie a causa dei mancati dividendi di Aimag (che pesano per 1 milione 376 mila euro) e della chiusura, a gennaio 2024, del servizio comunale di onoranze funebri". E’ migliorato l’indicatore di autonomia finanziaria dell’ente, salito al 95,37% "anche grazie alla percentuale dei tributi effettivamente incassati che è pari all’89,9% (contro una media nazionale del 78%) e per quanto riguarda le spese correnti, è stato realizzato il 97% di quanto previsto".

Nello specifico, per i servizi educativi e scolastici c’è stato un rafforzamento del segmento 0-3, l’ampliamento del tempo scuola, e potenziamento dei servizi educativi rivolti alle diverse abilità. In ambito culturale sono cresciuti il numero degli eventi e l’affluenza del pubblico: dagli spettatori del Teatro comunale ai visitatori dei Musei di Palazzo dei Pio, agli utenti della biblioteca Loria, e l’edizione 2024 della Festa del racconto ha registrato circa 16 mila presenze (un migliaio in più dell’edizione precedente).

Tra i servizi sociosanitari si segnalano quelli per gli anziani, con 379 ospiti nelle Case residenza e 88 assistiti nei centri diurni, mentre sono 356 quelli che ricevono l’assistenza domiciliare, e quelli per le persone con disabilità. Le spese per gli investimenti sono state pari a circa 52 milioni di euro.