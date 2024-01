"Bilancio positivo per gli eventi XMas"

Cinquantasei eventi, racchiusi in cinque settimane e rivolti ad un ampio pubblico, capaci di coinvolgere tutta la comunità: dalle associazioni di volontariato del territorio ai commercianti del centro storico. E’ positivo il bilancio finale della seconda edizione di Mirandola in XMAS, che da dicembre e per tutto il periodo natalizio per l’impulso fornito dal CEAS "La Raganella, ha cercato di animare la città dei Pico. "I feedback che abbiamo ricevuto sono stati non solo positivi ma anche contraddistinti da uno spontaneo e contagioso entusiasmo – commenta l’assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi – Dal canto nostro l’amministrazione è lieta che le iniziative e le strutture organizzate siano piaciute e abbiano incontrato il gradimento di cittadini e dei tanti visitatori".