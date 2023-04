Bilancio, progetti da salvare "Tre milioni dirottati sul Pinqua I lavori non possono fermarsi"

E’ un bilancio preventivo che non può prescindere dai cantieri già approvati con i fondi Pnrr quello approvato ieri sera in Consiglio comunale a Modena: sono infatti ’passati’ tre emendamenti proposti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli grazie ai quali 3 milioni di euro (derivanti in gran parte dall’avanzo 2022) ’virano’ sul Pinqua, il programma sulla qualità dell’abitare nell’ambito del Pnrr. La mossa permette di anticipare i fondi Pnrr - che mancano a causa dei rincari delle materie prime e che arriveranno dal Fondo opere indifferibili - per permettere ai cantieri di andare avanti.

I maggiori contributi per il Pinqua riguardano, in particolare, tre interventi: per la realizzazione di 30 alloggi di edilizia residenziale sociale (15 dei quali destinati al cosiddetto Foyer giovani) sono stati assegnati ulteriori 961 mila euro, per il nuovo Centro per l’impiego all’ex Stallini la cifra aggiuntiva è di 805 mila euro, mentre un milione e 377 mila euro è la cifra destinata al comparto Nonantolana per la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di 48 alloggi di edilizia residenziale sociale.

Sempre nell’ambito dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune impegnerà risorse proprie per 588 mila euro per la realizzazione della mensa delle scuole Leopardi (contributo Pnrr di 750 mila euro) e 555 mila euro per la mensa delle primarie Giovanni XXIII (contributo Pnrr di 440 mila euro). Alla realizzazione di tre nuove aree cani sono destinati 80 mila euro: una sarà nel parco XXII Aprile, adiacente a viale Gramsci, un’altra in zona universitaria, vicino a via Gelmini, e la terza all’interno dei Giardini Ducali in centro storico. Le aree saranno recintate, così da poter lasciare liberi gli animali, e dotate di fontanella, illuminazione e panchine.

La manovra finanziaria prevede una spesa corrente assestata sui 271 milioni di euro e investimenti per oltre 180 milioni nel triennio, con quasi 150 milioni di nuova programmazione. "Un bilancio improntato ad abbattere inflazione e bollette lasciando invariate tasse e tariffe", ha sottolineato il sindaco.

"Stiamo utilizzando i contributi del Pnrr, ai quali presto affiancheremo anche le risorse regionali dell’Atuss, nell’ambito del programma Next generation Modena – ha affermato Muzzarelli - per realizzare infrastrutture strategiche per la transizione energetica, ecologica e digitale. Dal Governo ci aspettiamo garanzie sul Pnrr, non dubbi e incertezze: non possiamo correre il rischio con l’Europa che si blocchino o che non partano questi progetti. Di fronte all’aumento dei costi delle materie prime, il Comune sta provvedendo alle risorse per i cofinanziamenti necessari, considerandola già una priorità per la destinazione dell’avanzo 2022, ma ci aspettiamo più sostegno e aiuti dal Governo, non ostacoli".

Dopo aver ricordato, con soddisfazione, il via libera al progetto modenese sull’idrogeno, il sindaco ha fatto riferimento anche alle richieste avanzate al Governo rispetto al superbonus, al tema dell’immigrazione incontrollata, che ha sempre più "numeri esplosivi" e poche risorse per l’accoglienza, mentre sulla sicurezza ha ribadito la richiesta al Governo di non "scaricare i problemi sui territori".

Il sindaco Muzzarelli ha criticato il Governo anche per le mancate risposte agli enti locali e sui tagli sul trasporto pubblico locale, sulla scuola, sul fondo affitto e sulla sanità pubblica ("non vogliamo il ritorno alle mutue private"), scatenando la reazione della la capogruppo Fd’I Elisa Rossini che ha raggiunto il centro dell’aula per replicare al sindaco. Alla fine il voto con l’ok dei gruppi di maggioranza.

Valentina Beltrame