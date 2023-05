"Bilancio, servizi saltati e ritardi"

Anche Forza Italia interviene in merito al consiglio comunale in cui è stato votato il bilancio previsionale 2023-2025. "Reputiamo siano doverose alcune considerazioni – afferma il referente cittadino Massimo Barbi -. Innanzitutto, rispetto alle politiche giovanili e sociali, l’amministrazione comunale racconta cose che non esistono. Basti pensare a manifestazioni come ‘La Festa del Gioco’, un’iniziativa di tre giorni che attirava migliaia di persone in centro storico e che ormai da due anni l’amministrazione ha deciso di non voler più programmare. O ancora, a servizi fondamentali, come il Castello dei ragazzi, dove la Ludoteca, a causa di mancanza di personale, ha dovuto ridurre il servizio di apertura mattutina a famiglie e bambini. E si potrebbero citare altri innumerevoli appuntamenti sociali". "Sul discorso di corso Roma e del relativo cantiere – prosegue Barbi - ci siamo ampiamente espressi e possiamo soltanto ribadire che, oltre alla gaffe dell’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi che ha pubblicamente dichiarato che a fine aprire il corso sarebbe stato percorribile, il ritardo di fine dei lavori è davvero imbarazzante. Infine, con riferimento alle frazioni, di cui l’amministrazione comunale spesso si dimentica anche l’esistenza, è evidente come siano lasciate a se stesse. Per fare alcuni esempi si pensi all’assenza dei medici di frazione, ai problemi della viabilità (incrocio pericoloso di Cortile), alla mancanza di collegamenti ciclabili tra le frazioni di Migliarina e Budrione con la città, e tanto altro".

m.s.c.