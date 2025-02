Bilancio, servono correzioni ’Bus rapido’ e lotta allo smog: "Spostare fondi su alcune voci"

Assistenza domiciliare, lotta alla dispersione scolastica, fondo affitti più ricco. E ancora, stesura del bilancio sociale, diffusione del regolamento del verde, miglioramento del laghetto Amendola.

Pioggia di emendamenti al bilancio da parte dei partiti della maggioranza: le forze che sostengono la giunta hanno presentato all’unisono una serie di correzioni alla manovra che spaziano dal sociale all’ambiente, passando per le politiche giovanili: "Non è un giudizio sul bilancio – hanno specificato i promotori degli emendamenti – quella sarà illustrato in sede di dibattito in Consiglio. Si tratta di proposte di spostare dei fondi su alcuni capitoli che secondo noi è fondamentale rafforzare. Occorreva presentarle entro questa settimana".

A dettagliare gli emendamenti sono stati ieri i capigruppo Diego Lenzini (Pd), Martino Abrate (Avs), Giovanni Silingardi (M5s), anche in rappresentanza di Azione con Paolo Ballestrazzi e Spazio Democratico di Grazia Baracchi. Per quanto concerne la spesa corrente, sul fronte sociale, propongono l’implementazione di percorsi di giustizia riparativa per giovani autori di reati e supporto psicologico per giovani vittime per complessivi 48mila euro, nuove azioni a sostegno dell’assistenza domiciliare per persone con limitata rete familiare, "agevolando i percorsi di continuità di cura ospedale-territorio: l’obiettivo è superare progressivamente le Cra che è un risposta sanitaria, ma non sociale" (50mila euro); rafforzamento dei progetti contro la dispersione scolastica, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie fragili (50mila euro), incremento del Fondo affitti per sostenere le famiglie in situazioni di morosità, prevenendo le esecuzioni forzate degli sfratti. "Si prevede una collaborazione più efficace con il Tribunale e le associazioni di categoria" (100mila euro); la creazione di un bilancio sociale "per aumentare la trasparenza e la rendicontazione dell’amministrazione comunale".

Forte anche l’accento sul tema inquinamento: si propone uno studio sull’incidenza e sulle cause dell’inquinamento a Modena e istituzione di una commissione consiliare speciale sul tema. "L’obiettivo è approfondire le cause principali dell’inquinamento atmosferico e le correlazioni tra la qualità dell’aria e la salute dei cittadini" (10mila euro); la promozione e comunicazione del Regolamento Verde "per sensibilizzare i cittadini sulle corrette pratiche per la cura degli spazi verdi" (5mila euro).

Sul versante investimenti, la progettazione della prima linea BRT (Bus Rapid Transit) per migliorare il trasporto pubblico locale (150mila euro): "Una rete portante di quattro linee principali ad alta frequenza, affiancate da linee secondarie, così da garantire il collegamento capillare con tutte le aree della città". Suggerite inoltre nuove piste ciclabili, in particolare per il cavalcavia Mazzoni e per la frazione di San Damaso (180mila euro complessivi); la realizzazione di stalli sicuri e coperti per biciclette nelle aree scolastiche (50mila euro); la manutenzione del laghetto nel Parco Amendola: "Presenta da diversi mesi perdite che impediscono il riempimento completo, causando problemi di manutenzione degli argini e, in alcuni casi, rischi per la sicurezza. Occorre il rifacimento completo del fondo del lago".