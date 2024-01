"Bilancio, stangata Irpef per i cittadini"

E’ un attacco a tutto campo quello che i gruppi di opposizione in consiglio comunale fanno alla maggioranza. A intervenire, a nome delle opposizioni, è il consigliere Angelo Pasini, che rileva: "Nel bilancio 2024, la Giunta ha aumentato ancora le tasse. Dopo l’Imu ai fabbricati agricoli introdotta nel 2023, quest’anno si alzano le aliquote Irpef. Aumenti ci sono anche per la tariffa dei rifiuti, a fronte di un servizio tutt’altro che sotto il controllo dell’amministrazione. E c’è un accordo che rimaneggia la convenzione per l’illuminazione pubblica a tutto vantaggio del gestore".

Pasini poi continua: "Per la nuova caserma dei carabinieri, in tre anni la Giunta ha investito ben 30euro (trenta euro!) per indire a dicembre 2021 la selezione del progettista, ancora non conclusa: il nulla totale! Critichiamo, inoltre, lo spreco di 50mila euro per le inutili "zone 30", i 14mila euro per il "cordolo giallo" di via Ponte Muratori, gli oltre 100mila euro per la rigenerazione urbana e il centro storico (Con i bandi 2021-2022 del Pnrr mancati clamorosamente, dove si troveranno i soldi per i lavori?), i 230mila euro per il presidio della polizia locale in centro storico che è ancora tutto chiuso. Nemmeno un euro, nel bilancio 2024, è stato stanziato per le opere di urbanizzazione (stimate in 3 milioni) per il polo socio-sanitario. I lavori, però, devono essere terminati e rendicontati al Pnrr entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, per la nuova palestra ancora non si vede la ditta al lavoro sul primo stralcio affidato più volte a favore di propaganda".

Replica la sindaca Emilia Muratori: "Solo critiche che provano a mistificare la realtà dei fatti a scopo di mera propaganda di parte. Gli investimenti di questa amministrazione sono importanti, lungimiranti e concreti. Il leggero aggiornamento dell’addizionale Irpef serve per due opere utili alla comunità: l’adeguamento sismico delle sedi di due scuole e il secondo stralcio della nuova palestra. Il servizio porta a porta verrà integrato con nuove migliorie. Nessuno spreco per le "zone 30" (davvero la tutela di pedoni e ciclisti non vale nulla?), in quanto abbiamo avuto accesso a risorse europee".

"L’installazione del cordolo giallo – aggiunge la sindaca Emilia Muratori – costa infinitamente meno di quanto sostenuto da Pasini; i fondi per la progettazione della riqualificazione del centro storico erano indirizzati a quello e il percorso è ormai a conclusione (daremo a giorni i risultati); confermiamo l’apertura a breve della sede in centro del presidio di Vignola della polizia locale. Nella pausa natalizia è stata terminata la verifica bellica (obbligatoria) sull’area dove sorgerà la nuova palestra e ora si comincia con il cantiere vero e proprio. I costi delle opere di urbanizzazione dell’area del Polo socio-sanitario vanno previsti nel bilancio 2025, dove in effetti sono stati messi".

