Bimba di 3 anni urla e mette in fuga il ladro

San Prospero (Modena), 23 ottobre 2025 – Stanno inquietando parecchio la popolazione della piccola frazione di San Martino Secchia i ripetuti tentativi di furto accaduti di recente, l’ultimo dei quali l’altra sera. “E’ una settimana che non si dorme. Si è sempre sul chi va là” fa sapere un cittadino del Comitato di vicinato della frazione residente vicino alla località dove sono avvenuti questi spiacevoli episodi. Ed è sulla chat del Comitato che si è appreso di questa situazione davvero sgradevole che ha messo in allarme le famiglie residenti in via Canalazzo. Tre episodi in una settimana che hanno visto coinvolti gli abitanti di alcuni civici vicini al centro di San Martino Secchia, visitati in successione in sere successive, hanno alzato il livello di allarme. Tutto questo accade da dopo la chiusura del ponte sul fiume Secchia. Solo ieri però qualcuno si è cominciato realmente a preoccupare ed ha informato, di quanto gli era accaduto la sera prima, il maresciallo della locale stazione dei Carabinieri di San Prospero e Medolla.

Tutti i fatti sono accaduti più o meno a ora di cena in orari tra le 20 e le 20.30, quando le famiglie sono in casa. Conferma di quanto sta succedendo viene anche dal sindaco che giusto ieri ne ha parlato col comandante della stazione Carabinieri. “Al riguardo – dice il sindaco Sauro Borghi – mi sono confrontato col maresciallo. Si tratta comunque di tre tentativi di furto. In passato sono successi episodi più gravi, anche se il ripetersi e la successione di questi appare strana, perché era un periodo che se ne verificavano in paese. E’ comprensibile ci sia preoccupazione ed è per questo ci siamo confrontati anche col maresciallo della stazione Carabinieri”.

Il più grave di questi episodi è stato il primo in quanto a rendersi conto del tentativo di entrare in casa è stata una bambina di 3 anni che vedendo allungarsi un braccio sconosciuto ha urlato, richiamando la madre che ha provveduto a chiudere le imposte e salire al piano superiore. “Da lì – continua il suo racconto il cittadino del Comitato di vicinato – ha sentito passi provenienti dal tetto. Pur possedendo un cane nessuno però lo ha sentito ringhiare perché era stato violentemente picchiato dal malvivente. Per ora sono stati solo tentativi, ma non vorrei mai – continua questo cittadino - arrivassimo al furto vero e proprio o alla rapina. Di fronte a questi casi non è possibile stare tranquilli in casa propria”.